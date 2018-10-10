Среда, 10 Октября 2018 12:25

АрмИнфо. Общественность информирована о нынешнем этапе переговоров, связанных с урегулирование нагорно-карабахского конфликтом. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на заседании Кабинета министров.

При этом он заверил, что и попытки армянской стороны оказались безрезультатными, формат переговоров остается неизменным.

"Эти переговоры проводились, проводятся и должны проводиться между Арменией и Азербайджаном и это еще раз доказывают две встречи министров иностранных дел двух стран. Произошедшие в последнее время другие события показывают, что формат переговоров остается неизменным, и этот конфликт в скором времени должен быть урегулирован на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности нашей страны. Территориальная целостность Азербайджана никогда не была, и сегодня не является и никогда не будет предметом переговоров. Поэтому мы и впредь останемся на своей принципиальной позиции. Надеюсь, что новое руководство Армении продемонстрирует конструктивность в своей политике, и наши земли в скором времени будут освобождены ", - сказал Алиев, передает АзерТАдж.

При этом он подчеркнул, что Азербайджан продолжит наращивать свою военную мощь, приобретать самую современную военную технику, подписываются новые контракты.