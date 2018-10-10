Среда, 10 Октября 2018 12:24

АрмИнфо. Анкара назвала условия нормализации отношений с Ереваном. Так, председатель парламента Турции Бинали Йылдырым на заседании спикеров парламентов стран Евразии в Анталье, реагируя на заявление вице-спикера армянского парламента Эдуарда Шармазанова, по части Геноцида армян и нагорно-карабахского конфликт, заявил в частности:

"Если вы действительно хотите нормализовать отношения Армении и Турции, то должны отказаться от претензий по Геноциду армян, вопросом которого должны заниматься историки. Также Армения должна отказаться от оккупации территорий Азербайджана"

При этом, как сообщает Haberturk, Йылдырыма подчеркнул, что Армения должна нормализовать отношения с соседними странами, если хочет стабильности в регионе.