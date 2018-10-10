Среда, 10 Октября 2018 12:21

АрмИнфо.Правительство Армении намерено вернуть дорогую ковровую дорожку Спортивно-концертному комплексу им. Карена Демирчяна.

Как отмечается в обосновании проекта решения, Национальное Собрание Армении в рамках подготовки к инаугурации президента, состоявшейся 9 апреля этого года, приобрело ковровую дорожку в 600 кв.м., заплатив

за нее 5 млн. драмов. Ковровая дорожка была доставлена в СКК им. Демирчяна, где и состоялась инаугурация Армена Саркисяна. При этом, почти половину ковровой дорожки - около 306 кв. м. после инаугурации президента перевезли в здание Национального Собрания, остальное не смогли, так как имелся риск повредить еe.

Теперь правительство намерено вернуть ковровую дорожку, передав ее спорткомплексу на безвозмездной основе.