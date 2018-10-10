Среда, 10 Октября 2018 12:17

АрмИнфо.В связи с проведением в Ереване саммита Фракофонии решением правительства Армении 11-12 октября объявлены в Армении нерабочими днями.

В то же время, как отметил на заседании правительства 10 октября первый вице-премьер Арарат Мирзоян, рабочие дни будут перенесены на субботы 27 октября и 3 ноября.

Решение правительства вступает в силу со следующего дня после публикации.