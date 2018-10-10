Среда, 10 Октября 2018 11:39

АрмИнфо. Новым министром спорта и по делам молодежи Армении станет Габриэл Казарян, который ранее уже возглавлял ведомство. Об этом 10 октября на заседании правительства сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, соответствующее предложение о назначении Казаряна уже направлено на утверждение президента РА.

Габриэл Казарян был назначен заместителем министра спорта и по вопросам молодежи Республики Армения 28 декабря 2016 года. Он занимал должность главы ведомства с 2014-го года по сентябрь 2016-го года.