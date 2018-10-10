Среда, 10 Октября 2018 11:32

АрмИнфо.Правительство Армении на заседании 10-го октября приняло решение о назначении трех губернаторов.

Новым губернатором Гегаркуникской области стал Гнел Саносян (ранее занимал должность замминистра экологии). Вайоцдзорскую область возглавит Трдат Саркисян, а Лорийскую -Андрей Гукасян.

2-го октября после принятия парламентом законопроекта, который по оценке его оппонентов направлен на недопущение роспуска НС, премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе митинге на проспекте Баграмяна заявил об увольнении министров и губернаторов от партий "Процветающая Армения" (ППА) и АРФ Дашнакцутюн.

Правительство Армении на заседании 4 октября отправило в отставку шестерых губернаторов от блока "Царукян" и АРФ "Дашнакцутюн". Своих должностей лишились губернаторы Арагацотнской области - Ашот Симонян, Лорийской области - Грант Маркарян, Вайоцдзорской области - Арагац Сагателян, Армавирской области - Гагик Мириджанян, Гегаркуникской области - Ишхан Сагателян и Сюникской области – Карен Амбарцумян.