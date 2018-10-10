Среда, 10 Октября 2018 11:31

АрмИнфо.Посол США в Армении Ричард Миллз обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг проекта освоения Амулсарского месторождения и компании Lydian Armenia.

Так, 9 октября выступая перед членами армяно-американской торговой палаты, он констатировал, что это единственная американо-британская инвестиция в армянскую экономику. Дипломат подчеркнул, что находясь в Армении, он внимательно следил за развитием ситуации вокруг месторождения. "Инвестировано порядка полмиллиарда долларов, и уже есть значимые результаты для прилегающих общин, и когда месторождение заработает в полную силу, компания Lydian станет самым крупным налогоплательщиком Армении. Работы на месторождении уже 4 месяца как полностью приостановлены, хотя нет каких-либо нарушений экологических законов Армении, нет обоснованных фактов о коррупционных проявлениях. Сотни работников Амулсара уже остались или скоро останутся без работы", - заметил посол США.

Вместе с тем он сказал, что искренен, и вполне понимает те беспокойства, которые есть у граждан, учитывая историю горнорудной промышленности страны. Он также приветствовал тот факт, что правительство считается с мнением людей. Однако, по словам Миллза, иностранные инвесторы, которые рассматривают существующие в Армении возможности, с пониманием отнесутся к действия правительства, исходящих из обеспокоенности за экологию, при наличии коррупции. "Но, эти инвесторы не поймут, почему правительство может позволить закрыть месторождение по прихоти небольшой группы демонстрантов. Нет какого-либо правового решения, но пока этот проект до конца не реализован. Я хочу быть искренним: если этот вопрос не будет решен в короткие сроки, он может оказать воздействие на привлекательность Армении, бросить на страну серьезную тень. Рад, что правительство понимает мою озабоченность, риски и работает в направлении нахождения решения. Но, я в качестве друга Армении, призываю их действовать быстро и сделать так, чтобы ситуация вокруг Амулсара разрешилась в рамках верховенства закона и надлежащих процедур", - отметил американский дипломат.

При этом он выразил убеждение, что если вопрос будет решен быстрыми темпами, Армения сможет быстрее продвигаться вперед и американские инвесторы, реализующие крупные проекты, продолжат свои работы.

Отметим, что дороги, ведущие к Амулсарскому месторождению, уже несколько месяцев перекрыты группой активистов, которые выступают против эксплуатации месторождения. Полиция при этом пока не вмешивается в происходящее.

15 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя журналистам некоторые подробности своей встречи с председателем совета директоров компании Lydian International в Париже заявил, что окончательное решение правительства Армении по Амулсарскому проекту должно быть основано на фактах. "Когда я был в Джермуке в июне - в начале июля, я предложил компании сотрудничать, чтобы мы могли прийти к выводу на основании фактов, но они, к сожалению, отказались, и теперь мы вынуждены идти по другому пути", - заявил премьер. Как указал глава армянского правительства, в вопросе реализации программы освоения Амулсарского месторождения необходимо получить заключение международной организации с неоспоримой репутацией. "Считаю, что нужно получить ответ на два вопроса: насколько проект безопасен для Севана и насколько он безопасен для водного бассейна Джермука", - сказал он.

По его словам, вопрос эксплуатации рудника связан именно с этими вопросами. Если выяснится, что эксплуатация не представляет опасности с этой точки зрения, то правительство Армении, учитывая создавшуюся ситуацию и с учетом уже сделанных инвестиций, даст возможность проводить разработку. "В противном случае мы будем искать иные пути",

- сказал премьер.

Напомним, Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают также крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.