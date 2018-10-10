Среда, 10 Октября 2018 10:54

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 10 октября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 18, 20 на ул. Агаронян, собственные дома 1-67 на 1-ом переулке улицы Даллакян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1/7, 1/9 на пр. Азатутяна, территории, прилегающие к 29-ой улице Азатутяна, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 12 на ул. Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 2/10 в кв. "Аван-Ариндж" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Меликяна и Кучака, жилые дома 9, 9/1, 13, 15, 31, 37, 39 на ул. Алабяна, жилой дом 8/3 н аул. Арцаха;

10:30-16:30 жилые дома 1-15 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 32, 49 на ул. Анрапетутяна, собственные дома 5-10 на переулке Ханджяна,

собственные дома 1-32 на ул. Фирдуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 40-107, 51-354 на старом Эчмиадзинском шоссе, собственные дома 1-20 на ул. Таирова, собственные дома 148- 396 в кв. "Норагюх" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично квартал "Киликия" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 13-32 на ул. Верфеля, собственные дома 1-64 на ул. Сисаван, собственные дома 32, 34 на ул. Лусинянц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2А на ул. Кохбаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 12, 13, 14 на ул. Молдовакан, жилой дом 15 на ул. Тотовенца, жилые дома 3, 5, 7 на пр. Гая, детский сад N104 во

2-ом Норкском массиве; жилые дома 16, 18 на ул. Ачаряна, училище N11, школа-интернат N124, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; собственные дома в квартале <Дурян" в Аване; жилые дома 11,

13, 15, 17, 19, 21 на ул. Ташкент, жилые дома 2, 4, 6 на переулке Ташкент, жилые дома 1, 7 на ул. Ашхабад и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван-Ариндже;

11:00-16:00 собственные дома 6-27 на 1-ой улице, 1-32 на 9-ой улице, 1-8 на 18-ой улице, 1- 15 на 20-ой улице Нубарашена;

11:00-17:00 собственные дома на улицах Чарбаха 7, 8, 10, 12, 14, 15; собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

12, 14, 15; собственные дома на 1-ой улице Неркин Чарбаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 4, 6а, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10 на ул. Ширака, жилые дома 1, 3, 14 на ул. Шарури и жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 1-ом переулке, жилые дома 39, 39а на ул. Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на улицах Чарбаха 2, 6, 7, 8, 9, здания школ N 79, 99, детский сад N140, собственные дома на улицах Ованнисяна 4, Марк-Варди 3, Попова 5, жилые дома 2, 2/1, 2/2 на ул. Рубинянц, жилые дома 3, 5 на ул. Гоголя и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО "Ухегиц", собственные дома 64-129 на ул. Дро и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 8, 10 на пр. Азатутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4, 5/1-5/3, 20 на ул. А.Тиграняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратском марзе:

10:00-12:00 село Геташен, частично села Айанист, Айгаван, Авшар;

10:00-13:00 частично село Зангакатун;

10:00-14:00 частично села Овташат, Сисаван и Армаш;

10:30-16:00 жилые дома 3, 5 на ул. Маркса, жилые дома 12 на ул. Кирова, 12, 14, 16 на ул. Шаумяна в городе Арташат;

11:00-16:00 село Востан;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично села Арпи, Нор Азнваберд; частично улицы Мясникяна, Шаумяна, Теряна, Алавердяна, Камо и Еритасардакана, частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

в Котайкском марзе:

11:00-14:00 2-ой микрорайон, квартал Арзнийского шоссе, 9-ый квартал села Арзни, ЧП "Иван Ованнисян", "Карен Микоян", ООО "Азни 2",

"Армеда", прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян;

14:00-17:00 дом-диспансер, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами), ООО "Микаэл", "Арарат Лада", "Акналич", "Арико Гор", "Москва отел", "Р.Хачатрян", "Боха Газ Груп", "Про бизнес", "Битерм Ривер", "Р.Товмасян", <Монсаро", "Саранист", "Арм Глас", Р.Мелконян ев энкернер", "Арзни газ", "Лагас Груп", птицефабрика Арзни, ЧП "Каерн Погосян", "Р.Мелконян" в городе Абовян; 4-ый квартал села Арзни, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Арзни; села Джрабер, Капутан, Зовашен, Атис и прилегающие песчаные рудники;

в Ширакском марзе:

10:30-14:30 квартал "Ани", жилые дома 6, 8 на ул. Хоренаци, жилой дом 2 на ул. Паруйра Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами) в городе Гюмри;

10:00-16:00 направление "Гюх-1" села Ланджик в Анийском регионе;

11:00-17:00 село Покр Манташ и квартал Школы села Аревшат в Артийском регионе;

в Тавушском марзе:

11:00-13:00 села Вазашен, Ачаджур, Киранц, Айгеовит, Дитаван, Азатамут, Беркабер, Лусаовит, Лусадзор, Хаштарак, Цахкава, Саригюх,

Севкар, Акнахбюр, МГЭС "Иджеван" и "Кок", прилегающие газозаправочные станции, станции сотовых операторов "Веон Армения", "Виваселл МТС", "Юком", завод "Бентонит", воинская часть;

в Лорийском марзе:

12:00-17:00 кварталы "Баграмян", "Санаин каян", улицы Джравазан, Зоравара Андраника, Шестакова, жилой дом 8 на ул. 8 Марта в городе

Алаверди;

в Сюникском марзе:

09:15-10:45 село Нор Астхаберд;

11:00-12:30 село Аджибадж;

11:00-13:00 село Шенатаг;

11:00-15:00 частично улицы Маштоца, Анкахутяна, Гусана Ашота в городе Горис;

15:30-17:00 частично село Дарбас;

11:00-16:00 село Неркин Хндзореск и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-11:30 частично улица Сюник в городе Сисиан;

11:30-13:00 частично улицы Сюник, Паруйра Севака, Шаумяна, Гая в городе Сисиан;

14:00-15:30 село Лор; жилые дома 1, 2, 3 на ул. Гая в городе Сисиан;

15:30-17:00 жилые дома 4, 6, 10 на ул. Гая в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180