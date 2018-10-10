Среда, 10 Октября 2018 10:41

АрмИнфо. Скончался герой Карабахской войны, член вооруженной группы "Сасна црер", захватившей здание патрульно-постовой службы в Ереване в 2016 году Араик Хандоян (Одинокий волк) .

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе партии "Сасна Црер", Хандоян скончался в ночь с 9 на 10 октября возрасте 47 лет от сердечного приступа в городе Гюмри.

Хандоян был освобожден судом в середине августа 2018 года под поручительство депутатов парламентской фракции "Царукян".

Группа вооруженных людей 17 июля 2016 года проникла на территорию полка ППС полиции Армении и под угрозой насилия удерживала находящихся там людей. Они требовали отставки занимавшего тогда пост президента Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом лидера радикальной оппозиционной организации "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.

В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 - сотрудники полиции. Трое полицейских были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых огнестрельные ранения различной степени тяжести. Семь пострадавших - медработники. СНБ Армении 31 июля сообщила о сдаче оружия и аресте 20 членов вооруженной группы.

Хандоян был освобожден из под ареста в середине августа 2018 года под поручительство депутатов парламентской фракции "Царукян".