Вторник, 9 Октября 2018 20:54

АрмИнфо. В отношениях между Арменией и Молдовой в последнее время наблюдается положительная динамика. Об этом шел разговор на состоявшейся 9 октября встрече министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с главой МИД и европейской интеграции Молдовы Тудором Ульяновским, который прибыл в Ереван для участия в 35-ом заседании СМИД стран Франкофонии.

Как передает пресс-служба МИД РА, в центре внимания участников встречи были вопросы повестки двусторонних отношений. Главы МИД Армении и Молдовы подчеркнули необходимость последовательных работ в направлении расширения сотрудничества. Глава МИД Армении представил своему молдавскому коллеге происходящих в стране политические развития и процесс осуществляемых реформ. Подчеркнув повестку развития инноваций и информационных технологий в качестве приоритетов правительства, Зограб Мнацаканян подчеркнул важность двустороннего сотрудничества по данным направлениям и реализации совместных программ.

В контексте 35-го заседания СМИД и 17-го саммита Франкофонии министры ИД Армении и Молдовы обменялись мнениями по решениям и документам, которые планируется принять в рамках этих мероприятий.

Армянский министр представил своему коллеге подходы и приоритеты внешней политики Армении по ряду международным и региональным вопросам. В частности, была представлена позиция Армении по мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта.