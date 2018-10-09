Вторник, 9 Октября 2018 20:47

АрмИнфо. В поздравительных посланиях президента США Дональда Трампа в честь Дня Независимости Армении (21 сентября) и Азербайджана (28 мая) нет какого-либо скрытого мессенджа относительно нагорно-карабахского конфликта . Об этом 9

октября в Ереване в беседе с журналистами заявил посол США в Армении Ричард Миллз, завершающий свою миссию в РА, коснувшись содержания поздравлений президента Трампа направленных по случаю Дней Независимости Армении и Азербайджана.

По словам американского дипломата, в обеих странах наблюдались политические события, - прошлогодние выборы в Азербайджане и драматические события в Армении весной этого года. Миллз считает, что Трамп в своих посланиях касались того, что в обеих странах есть новые тенденции и настроения, которые могут помочь найти и стимулировать новые решения. <Это проявление надежды и ожиданий>, - резюмировал посол Напомним, что в поздравительной телеграмме Армении по случаю дня Независимости, Трамп отметил, что ближайшие месяцы открывают возможности для урегулирования карабахского конфликта, что может также открыть новые возможности для армяно-американского сотрудничества.