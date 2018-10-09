Вторник, 9 Октября 2018 20:46

АрмИнфо.Посол США в Армении Ричард Миллз сравнил премьер-министра РА Никола Пашиняна с одним из отцов-основателей - вторым президентом США Джоном Адамсом.

Так, 9 октября в беседе с журналистами, на вопрос, если не секрет, то какую запись он оставил в книге, которую накануне подарил премьер-министру Армении Николу Пашиняну ( книга популярного американского историка Дэвида Маккалоу о Джоне Адамсе - Ред), посол отметил, что не секрет.

По словам американского дипломата, Пашинян чем-то напоминает ему Адамса - кто был одним из отцов основателей и вторым президентом США. <Второй президент США также вел за собой людей, желающих добиться перемен, увидеть торжество демократии. Господин Адамс будучи одним из подписавших Декларации о независимости США, хотел, чтобы голоса людей были услышаны. И всю свою жизнь прожил во имя этой цели", - подчеркнул посол США, при этом добавив, что Америка взяла от Адамса истину, согласно которой политическое движение может быть обеспеченно лишь при наличии открытого политического диалога, в который смогут быть вовлечены все.

<Я оставил в книге цитату Адамса, а именно, что революция в США была не на улицах, а в умах людей, когда они научились слышать друг друга. И это послание - слышать и внутренне меняться сейчас очень актуально. Как и тогда для США и думаю, премьер это прекрасно понимает. И я хотел, чтобы Пашинян узнал не много больше об Адамсе>, - резюмировал Миллз.