Вторник, 9 Октября 2018 20:45

АрмИнфо. Республиканская партия остается приверженной своей прежней позиции, и не мешает деятельности правительства Армении. Об этом говорится в заявлении РПА, поступившем в агентство АрмИнфо.

Согласно источнику, партия неоднократно высказывала свою позицию по внеочередным парламентским выборам. РПА не против этих выборов, вся ответственность за которые полностью лежит на правительстве РА. "По нашим представлениям, наиболее разумным сроком для проведения досрочных выборов является май-июнь 2019 года. В этом случае есть возможность в полной мере рассмотреть поправки к Избирательному кодексу с парламентскими и внепарламентскими силами, неправительственными организациями, международными структурами, Венецианской комиссией, комиссией по мониторингу БДИПЧ ОБСЕ", - говорится в заявлении. Кроме того, отмечают авторы документа, в течение указанного времени можно будет получить техническое оборудование, необходимое для проведения выборов на должном уровне. "Мы были готовы к совместному заявлению всех политических сил о проведении выборов в мае-июне следующего года. Будучи не согласными с обоснованиями правительства РА о проведении досрочных парламентских выборов, тем не менее, фракция Республиканской партии не имела и не имеет намерений выставлять своего кандидата на должность премьер-министра. Наш подход к проведению выборов весной 2019 года заключается в формировании парламента демократическим путем ", - говорится в заявлении РПА.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян анонсировал свою отставку после вступления в силу его указа об увольнении шести министров. Таким образом, он намерен добиться проведения в стране внеочередных парламентских выборов. О намерении уйти в отставку Пашинян заявил, выступая на митинге 2 октября. Он призвал своих сторонников выйти на улицы после того, как парламент на внеочередном заседании принял изменения в закон о регламенте Национального Собрания. Поправки, которые усложняют роспуск парламента, поддержали 67 голосами депутаты от Республиканской партии Армении (РПА), партии "Дашнакцутюн" и блока "Царукян". Cогласно принятым изменениям, если заседание парламента не может пройти из-за отсутствия кворума или других препятствий, оно может быть прервано и продолжено позже. По мнению противников законопроекта, это поможет избежать роспуска парламента: депутаты смогут затянуть заседание и не допустить ситуации, которая согласно законодательству позволяет провести досрочные выборы.