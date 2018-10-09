Вторник, 9 Октября 2018 19:48

АрмИнфо. Посольство США продолжает внимательно следить за политическими процессами в Армении. Об этом 9 октября журналистам заявил посол США в РА Ричард Миллс.

При этом, он подчеркнул, что 2 октября дипломатическое ведомство внимательно отслеживало развитие событий в стране, и радо, что ситуация разрешилась мирно. Вместе с тем, Ричард Миллс отметил, что дату проведения внеочередных парламентских выборов должны определить власти, партии и народ. "США, как и другие друзья Армении, ожидают, что эти выборы будут свободными и справедливыми, чтобы было доверие к выборным процессам, и в них участвовали все политические силы, а по их итогам в парламент прошли бы и представители власти, и оппозиции, и было сформировано стабильное большинство", - сказал дипломат.

Он подчеркнул также, что по итогам своих личных встреч с представителями различных политических сил он может сказать о наличии в стране желания посредством взаимных уступок придти к согласию.