Вторник, 9 Октября 2018 19:43

АрмИнфо.Конверс Банк к 1 октября с.г. амнистировал штрафы/пени почти на 320 млн. драмов по 1200 безнадежным кредитам. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, обнуление штрафов распространяется на заемщиков- физлиц, имеющих просроченные более чем на 271 день кредиты, классифицированные по состоянию на 31 мая текущего года как безнадежные.

"Банк готов обсудить все заявки, представляемые вплоть до 31.12.2018г., а также заключить, в случае необходимости, с заемщиками договор о рефинансировании сроком до 7-и лет. Банк

надеется, что в ближайшее время поток клиентов активизируется, и программа амнистии штрафов послужит стимулом для поиска новых способов сотрудничества с клиентами и восстановления кредитной истории клиентов", - говорится в сообщении Конверс Банка.

Несмотря на то, что внесенные несколько месяцев назад изменения в Налоговый кодекс, относятся только к кредитам физлиц, Конверс Банк выразил готовность обсудить возможность амнистии штрафов и пени, накопленных по просроченным кредитам также юридических лиц и частных предпринимателей, на контрактную сумму до 20 млн. драмов.

Отметим, что 2 июля с.г. в правительстве РА состоялось совещание премьера с банкирами на предмет практического решения вопроса уступок штрафов и пени по просроченным кредитам. В тот же день об обнулении штрафов и пени по безнадежным кредитам физлиц объявили ACBA-Credit Agricole Bank и Америабанк, затем о присоединении к этому процессу объявили IDBank (4 июля), Банк ВТБ (Армения) (4 июля), Ардшинбанк (6 июля), Конверс Банк (11 июля).

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%. Филиальная сеть Банка насчитывает 34 подразделения, из коих 13 расположены в Ереване, 20 - в областях Армении и 1 - в НКР.