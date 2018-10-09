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|Посол США в Армении сравнил Никола Пашиняна c Джоном Адамсом
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|Армения и Литва обсуждают пути углубления отраслевого сотрудничества
|Армения и Македония ищут пути расширения сотрудничества
|Комиссия по реформированию избирательного законодательства Армении вернется к рассмотрению вопросов, связанных со снижением проходного порога
|Володин и Шармазанов подчеркнули важность углубления армяно-российского межпарламентского сотрудничества
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|Страны-доноры и международные структуры готовы оказать Армении содействие в проведении досрочных парламентских выборов
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|Никол Пашинян призвал поддерживать тех депутатов, которые выступают "за" роспуск Национального Собрания и проведение досрочных выборов в декабре
|Позиции Республиканской партии в вопросе досрочных выборов еще больше ослабевают
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|Партия Реформистов выступила с новой позицией относительно досрочных выборов в парламент
|Глава фракции РПА и посол России в Армении обсудили вопросы сотрудничества на межпарламентских площадках
|На change.org запущена петиция с требование отставки архиепископа Арама Атешяна
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|Парламентские фракции никак не могут прийти к консенсусу относительно проведения досрочных выборов в Национальное Собрание
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АрмИнфо. На "Цифровой Казахстан" потратят 400 млн долларов. Деньги рассчитаны на госпрограмму по цифровизации страны до 2022 года.
После церемонии вручения верительных грамот в Акорде Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву послами Словакии, Испании, Китая, Евросоюза и Израиля Глава государства рассказал им о реализуемых в стране программах, передает корреспондент Zakon.kz.
"Поздравляю вас всех с официальным началом дипломатических миссий. Ваша миссия совпала с важным периодом развития нашей страны. Наше стратегическое направление - вхождение Казахстана в 30-ку самых развитых стран мира. В связи с этим мы принимаем программы, осуществляем комплексные реформы. В 2017 году прирост экономики Казахстана достиг 4% и превысил среднемировой показатель", - сказал Н. Назарбаев.
По его словам, за годы Независимости прямые инвестиции из-за рубежа достигли 300 млрд долларов.
"По данным Всемирного банка по рейтингу Doing Business из 190 стран Казахстан занял 36 место. В 2018 году мы открыли МФЦА - современные технологии, основанные на передовом опыте. Для успешной реализации программы "Цифровой Казахстан" планируем выделить до 2022 года около 400 млн долларов. Для модернизации общественного сознания мы реализуем программу "Рухани Жангыру". Политическая, экономическая и духовная модернизация позволит нам увеличить глобальную конкурентоспособность", - подчеркнул Глава государства.
|МИД РА: В отношениях между Арменией и Молдовой в последнее время наблюдается положительная динамика
|Посол США: В поздравительных посланиях Трампа Еревану и Баку нет скрытого мессенджа по Карабаху
|Посол США в Армении сравнил Никола Пашиняна c Джоном Адамсом
|Фракция РПА армянского парламента не имела и не имеет намерений выставлять своего кандидата на должность премьер-министра Армении
|Президент Армении провел встречу с премьер-министром и спикером парламента
|Дипломат: Посольство США продолжает внимательно следить за политическими процессами в Армении
|Конверс Банк амнистировал штрафы/пени на 320 млн. драмов по 1200 безнадежным кредитам
|Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по разработке дорожной карты в рамках соглашения между Арменией и ЕС
|Омбудсмен Армении призвал уважать права человека и отказаться от попыток разделить общество на "прежних" и "новых"
|Даниел Иоаннисян: Проект поправок в Избирательный кодекс в пятницу будет отправлен в Венецианскую комиссию СЕ
|Парламент Румынии единогласно ратифицировал Соглашение между Арменией и Европейским Союзом
|Эдуарад Шармазанов Огтаю Асадову: Вы должны признать полную реализацию права народа Арцаха на самоопределение
|Армен Ашотян: На некоторых депутатов парламента Армении осуществляется давление
|Самвел Майрапетян обвиняется в посредничестве во взяточничестве: пока неизвестно, по какому делу
|Армен Казарян: В первом полугодии 2018 года отрицательный миграционный баланс в Армении составил -6146 человек
|Вице-спикер: Факт продажи вооружений Азербайджану неприемлем и вызывает озабоченность
|Блиц-конкурс рассказов "Армения моей мечты 2050" стартовал в Ереване
|Первое заседание новоизбранного Совета старейшин Еревана состоится 10 октября
|Армения и Литва обсуждают пути углубления отраслевого сотрудничества
|Армения и Македония ищут пути расширения сотрудничества
|Комиссия по реформированию избирательного законодательства Армении вернется к рассмотрению вопросов, связанных со снижением проходного порога
|Володин и Шармазанов подчеркнули важность углубления армяно-российского межпарламентского сотрудничества
|Еще 14 депутатов парламента Армении поддержали идею проведения в декабре досрочных парламентских выборов
|Через приложение мобайл банкинг Ардшинбанка можно получить кредит за считанные секунды
|Очередное заседание правительства Армении состоится 10 октября
|Депутат Государственной Думы предлагает создать "Лазаревский клуб" для продвижения армяно-российского диалога в различных сферах
|Страны-доноры и международные структуры готовы оказать Армении содействие в проведении досрочных парламентских выборов
|Эдуард Шармазанов и Ильяс Умаханов обсудили армяно-российские межпарламентские отношения
|Представители партии АРФ "Дашнакцутюн" в правительстве провели "полезную дискуссию" с вице-премьером Тиграном Авиняном
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 9-го октября
|Пашинян выразил благодарность Миллзу за сбалансированную позицию в ходе "бархатной революции"
|Пашинян и Царукян подписали меморандум о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре текущего года
|В правительстве Армении проходит встреча Пашинян-Царукян
|СК РА за прошедшие 9 месяцев вернул государству 1.215.883.750 армянских драм
|В СК Армении разбираются в обстоятельства демонтажа участка железной дороги Мегри- Капан, находящегося под ведомством ЮКЖД
|Глава МИД Армении: На 17-ом саммите Франкофонии будет принята резолюция, где будет формулировка по конфликтам
|Никол Пашинян призвал поддерживать тех депутатов, которые выступают "за" роспуск Национального Собрания и проведение досрочных выборов в декабре
|Позиции Республиканской партии в вопросе досрочных выборов еще больше ослабевают
|Viva Cell-MTS разыгрывает смартфоны iPhone SE и Honor 9 Lite
|Партия Реформистов выступила с новой позицией относительно досрочных выборов в парламент
|Глава фракции РПА и посол России в Армении обсудили вопросы сотрудничества на межпарламентских площадках
|На change.org запущена петиция с требование отставки архиепископа Арама Атешяна
|Начальник Генштаба ВС Армении с официальным визитом находится в Беларуси
|Баку пригрозил внести в "черный список" всех граждан РФ, которые с супругой Пашиняна посетили Арцах
|Экс-губернатор Сюникской области заявил о прекращении своего членства в ППА,
|Пашинян рассматривает альтернативные варианты роспуска парламента, помимо своей отставки
|Мартун Григорян займет в парламенте место Феликса Цолакяна, однако, не пополнит фракцию Республиканской партии
|Парламентские фракции никак не могут прийти к консенсусу относительно проведения досрочных выборов в Национальное Собрание
|Джон Болтон едет в Ереван
|Следственный Комитет Армении вышел на "след" лиц, тайно записавших телефонный разговор глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы
|Пашинян обсудит сложившуюся в стране ситуацию с Царукяном и "Дашнакцутюн"
|Омбудсмен Армении: Арцах должен быть вовлечен в работы всех международных правозащитных организаций
|Пашинян: После досрочных парламентских выборов в Армении будут снесены баррикады
|Никол Пашинян: Для обеспечения развития Армении необходимо объединить весь имеющийся профессиональный потенциал
|Премьер-министр: Армения должна стать технологичной страной во всех сферах
|Участницы акции <Женщины во имя мира> на передовой в Арцахе
|Арман Татоян в Брюсселе принял участие в Генассамблее Международного института Омбудсменов
|СНБ раскрыла преступление 10-летней давности с участием экс-депутата парламента Левона Саркисяна
|Задержан бизнесмен Самвел Майрапетян
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