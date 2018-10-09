Вторник, 9 Октября 2018 18:41

АрмИнфо. На "Цифровой Казахстан" потратят 400 млн долларов. Деньги рассчитаны на госпрограмму по цифровизации страны до 2022 года.

После церемонии вручения верительных грамот в Акорде Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву послами Словакии, Испании, Китая, Евросоюза и Израиля Глава государства рассказал им о реализуемых в стране программах, передает корреспондент Zakon.kz.

"Поздравляю вас всех с официальным началом дипломатических миссий. Ваша миссия совпала с важным периодом развития нашей страны. Наше стратегическое направление - вхождение Казахстана в 30-ку самых развитых стран мира. В связи с этим мы принимаем программы, осуществляем комплексные реформы. В 2017 году прирост экономики Казахстана достиг 4% и превысил среднемировой показатель", - сказал Н. Назарбаев.

По его словам, за годы Независимости прямые инвестиции из-за рубежа достигли 300 млрд долларов.

"По данным Всемирного банка по рейтингу Doing Business из 190 стран Казахстан занял 36 место. В 2018 году мы открыли МФЦА - современные технологии, основанные на передовом опыте. Для успешной реализации программы "Цифровой Казахстан" планируем выделить до 2022 года около 400 млн долларов. Для модернизации общественного сознания мы реализуем программу "Рухани Жангыру". Политическая, экономическая и духовная модернизация позволит нам увеличить глобальную конкурентоспособность", - подчеркнул Глава государства.