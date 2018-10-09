Вторник, 9 Октября 2018 18:21

АрмИнфо.Под председательством вице-премьера Мгера Григоряна 9 октября состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по разработке дорожной карты по применению программы мероприятий в рамках Соглашения О всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом.

Как передает пресс-служба правительства РА, в ходе заседания были рассмотрены ряд мероприятий, реализация которых исходит из некоторых глав соглашения. В частности, речь идет о сотрудничестве в сфере энергетики, в том числе, атомной, юстиции, статистики.

Ответственные за сферу лица представили дорожные карты, разработанные по отдельным ведомствам, а также обсудили мероприятия, которые необходимо будет осуществить в рамках соглашения.