Вторник, 9 Октября 2018 18:20

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян выступил с заявлением в связи со сложившейся в стране ситуацией.

В заявлении Татояна, поступившем в АрмИнфо, напоминается, что защитник прав человека осуществляет миссию по защите конституционных прав и свобод человека.

Омбудсмен Армении подчеркнул, что последние события в стране находятся под его пристальным внимание, и их изучение привело к выявлению ряда вопросов, требующих озвучивания. "Во-первых, благодаря демократическим процессам в стране в мае-апреле текущего года, гражданин Армении посредством свободного волеизъявления получил возможность обеспечить основополагающие изменения, касающиеся каждого из нас. Во-вторых, результаты этих демократических процессов необходимо применить для обеспечения прочной основы для системы общественного управления, пользующего доверием широких общественных слоев. В-третьих, вместе с тем, необходимо гарантировать выполнение государственной власти в соответствии с Конституцией и законами странами, при четком разделении и балансировании законодательной, исполнительной и судебной властей. Каждая из этих властей должна с уважением относится к другой, и руководствоваться лишь императивом и границами присвоенного ему статуса. Этот подход позволит утвердить новый этап демократического развития и правового государства. Необходимо исключить любое отступление от достигнутых успехов", - подчеркнул Татоян, добавив, любой процесс в стране должен опираться на принцип верховенств закона, и любая инициатива должна основываться на уважении прав человека.

Омбудсмен также отметил, что необходимо уважать права и свободы других, и не позволять не правовому вмешательству, с уважением относиться к достоинству каждого человека. По его словам, именно таким путем формируется атмосфера взаимного уважения и солидарности в обществе.

Татоян указал на необходимость защиты свободы слова со стороны всех, заметив, что это напрямую связано с распространением инакомыслия и особенно необходимо для страны сегодня. Защитник прав человека с неудовлетворением констатировал рост ненависти и оскорблений, о чем свидетельствует мониторинг социальных сетей в последние дни. "Мониторинг показал, что "любой стороне", особенно критика в отношении исполнительной власти, а в некоторых случаях, просто публикации содержащие инакомыслие, в комментариях подвергаются оскорблениям, ненависти и угрозам со стороны пользователей социальных сетей. Зачастую комментарии оставляются без изучения этой публикации, лишь исходя из заголовка материала и его автора. Особенно агрессивны фейковые пользователи, число которых резко увеличилось. Зафиксировано рост числа агрессивных записей в отношении депутатов парламента, что вызывает озабоченность с точки зрения роли и имиджа НС. Очевидно, что эта ситуация является фактором, усиливающим нетерпимость. Это негативно сказывается на солидарности в обществе", - отметил Татоян.

По его глубокому убеждению, важную роль в сложившейся ситуации играют СМИ и журналисты. В этой связи он призвал удалять из своих публикаций любые комментарии, содержащие оскорбление, ненависть или насилие, независимо от того, были ли они сделаны фейковым или настоящим пользователем. Омбудсмен убежден, что это будет способствовать обеспечению толерантности и солидарности. "Нам нужно полностью устранить тенденции разделения общества на группы. Это принципиально неприемлемо. Это явление проблематично с точки зрения всей системы защиты прав человека в стране. Это может иметь глубокие негативные последствия, устранение которых потребует долгосрочных усилий. Мы должны прекратить попытки разделить общество на "прежних" и "новых". Особенно опасно, когда это делают общественные деятели, а в некоторых случаях и правозащитники. Это также является одним из факторов, подрывающих солидарность и не способствующих укреплению государственной власти. Любая проблема должна решаться путем диалога, в атмосфере взаимного уважения и солидарности", - резюмировал Омбудсмен Армении.