Вторник, 9 Октября 2018 18:20

АрмИнфо. Согласно новому Избирательному кодексу устанавливается, что выборы в Национальное Собрание Армении будут проходить по обычным пропорциональным спискам, то есть не по рейтинговой системе. Об этом 9 октября на общественных обсуждениях вокруг проекта реформы ИК заявил секретарь комиссии по реформе Избирательного кодекса Даниел Иоаннисян.

По его словам рейтинговая избирательная система полностью отклоняется, как и было установлено в программе правительства. "Проходный порог снизится на один процент, в результате чего для партий он составит 4%, а для блоков 6%. Также планируется, что минимальное число политических сил прошедших в парламент, вне зависимости от проходного порога составит 4, а не 3. То есть, парламент будет сформирован как минимум из 4 политических сил", - подчеркнул Иоаннисян.

Он также заметил, что были несколько изменены правила игры предвыборной агитации. "Даны более широкие ресурсы для осуществления агитации за счет общественных ресурсов - увеличилось бесплатное время в эфире, установлено, что должны осуществляться теледебаты, и как минимум один из них должен быть на уровне первых номеров списка. Также установлена норма, согласно которой служащие в ВС Армении должны иметь больше возможностей для ознакомления с предвыборными программами, в том числе, они должны иметь возможности для просмотра теледебатов", - заявил Иоаннисян.

Он также заметил, что предусматриваются некоторые реформы в тех нормах, которые касаются подтасовок результатов выборов.

В заключении Даниел Иоаннисян отметил, что в пятницу проект поправок в ИК на английском языке будет отправлен в Венецианскую комиссию Совета Европы, а также в БДИПЧ ОБСЕ.