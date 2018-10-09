Вторник, 9 Октября 2018 18:19

АрмИнфо. Парламент Румынии единогласно ратифицировал заключенное 24 ноября 2017 года в Брюсселе Соглашение между Арменией и Европейским Союзом "О всеобъемлющем и расширенном партнерстве". Запись об этом на своей странице в Facebook оставил посол Армении в Румынии Сергей Минасян.

Тем самым, как отметил посол, румынский парламент довел до логического завершения процедуру ратификации документа. Он напомнил, что нижняя палата парламента Румынии утвердила соглашение своим решением от 27 июня текущего года. В пользу ратификации документа высказались 96 депутатов румынского парламента при 0 против. Документ вступит в силу после его подписания президентом страны.

Армения стала первой страной-членом ЕАЭС, которая подписала подобный документ с Европейским Союзом. Соглашение полноценно вступит в силу после ратификации всеми 28 странами-членами ЕС и Арменией. В настоящее время документ ратифицировали Армения, Эстония, Латвия, Литва и Польша.