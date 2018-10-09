Вторник, 9 Октября 2018 18:18

АрмИнфо. В ходе проходящего в Анталье третьего Международного форума руководителей парламентов евразийских государств, в котором принимает участие вице-спикер Национального Собрания Эдуард Шармазанов, председатель азербайджанского парламента Огтай Асадов коснулся карабахского конфликта.

Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе форума Асадов, говоря о нагорно- карабахском конфликте, вновь поднял вопрос о якобы оккупации 20% территории страны, военному сепаратизму Армении и Арцаха, Армении - как "стране-агрессоре".

В ответ Эдуард Шармазанов заявил, что Армения и Арцах являются сторонниками исключительно мирного урегулирования проблемы. "Мой азербайджанский коллега говорил о мирном урегулировании проблемы. Г-н Асадов, если вы действительно хотите решить проблему, то, прежде всего, должны признать полную реализацию права народа Арцаха на самоопределение", - призвал вице-спикер армянского парламента.