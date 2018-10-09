Вторник, 9 Октября 2018 17:54

АрмИнфо. На некоторых депутатов Национального Собрания Армении осуществляется давление. Об этом 9 октября в беседе с журналистами заявил депутат от фракции Республиканской партии Армен Ашотян, коснувшись того, что ряд депутатов от РПА поддержали проведение внеочередных выборов в парламент в декабре 2018 года.

Депутат заявил, что неделю назад в офисе РПА Республиканская партия приняла заявление о досрочных выборах в парламент, и эти 15 депутатов не были "против". Подобное изменение во взглядах обусловлено тем, что на ряд депутатов, государственным репрессивным аппаратом было оказано давление. Были также попытки найти возможности воздействия на некоторых депутатов из-за границы. Однако, я не исключаю и того, что некоторые депутаты, могли добровольно высказать такое мнение", - отметил Ашотян.

На вопрос, какое именно давление было применено, депутат отметил, что ему нечего больше добавить. "По моим сведениям, на некоторых депутатов было оказано давление, однако, я не исключаю, что некоторые на самом деле имеют такое мнение. Пашинян пытается раздавать индульгенции, в своих статусах в Facebook-е пишет о том кто прав, а кто виноват, и кого нужно поддерживать. Этот процесс, конечно, напоминает средние века, когда католическая церковь пыталась путем документа отпускать грехи. Не думаю, что Никол Пашинян является той личностью, которая должна заниматься индульгенциями. Имя того, кто раздавал индульгенции Иисус Христос, а никак не Никол Пашинян", - подчеркнул депутат.

Отметим, что на данный момент 15 депутатов заявили о том, что они согласны на проведение досрочных выборов в декабре 2018 года.