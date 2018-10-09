Вторник, 9 Октября 2018 17:53

АрмИнфо. Бизнесмену Самвелу Майрапетяну предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. Информацию корреспонденту АрмИнфо подтвердила пресс-секретарь Специальной следственной службы (ССС) Марина Оганджанян.

"Самвелу Майрапетяну выдвинуто обвинение по статье 38-311 Уголовного кодекса Армении (посредничество во взяточничестве)", - сообщила Оганджанян. Обстоятельства и основания задержания крупного предпринимателя на сегодня не раскрываются. В данный момент проходит судебное заседание по вопросу определения меры пресечения в отношении Майрапетяна.

Тем не менее, по словам адвоката Майреняна - Карена Батикяна, его подзащитный не признает свою вину.

Специальная следственная служба задержала бизнесмена 7 октября. Предприниматель Самвел Майрапетян считается лицом, приближенным к экс-президенту Армении Роберту Кочаряну. Он занимается строительством элитной недвижимости, является президентом компании "Тойота Ереван", ему принадлежит телекомпания H2.