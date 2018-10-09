Вторник, 9 Октября 2018 15:19

АрмИнфо. В первом полугодии 2018 года отрицательный миграционный баланс в Армении составил 6146 человек. Об этом 9 октября, подводя на пресс-конференции итоги 100- дневной работы, заявил начальник миграционной службы при Министерстве территориального управления и развития Армении Армен Казарян.

При этом, Казарян отметил, что эта цифра представляет собой сумму общего количества пограничных переходов. "Если один и тот же человек пересекает границу несколько раз, то он также входит в данный показатель, однако, у нас есть также идентифицируемые данные. По этим данным, отрицательное сальдо составило 5204 человека. Это значительный сдвиг, ведь за тот же период времени в 2017 году отрицательное сальдо составило 30853 человека", - подчеркнул начальник миграционной службы.

Коснувшись вопросов, связанных с беженцами в Армении, Казарян заявил, что почти у всех беженцев есть несколько основных проблем, в частности, квартирный вопрос, языковой барьер и доступность образования, а также вопросы, связанные с интеграцией в общество. Казарян отметил, что на данный момент в Армении проживают 895 семей из Азербайджана, перед которыми правительство имеет обязательство по решению их жилищных условий. Также глава миграционной службы коснулся вопросов, связанных с беженцами из Сирии. Он подчеркнул, что многие сирийские беженцы, когда переезжали из Сирии в Армению уже имели армянское гражданство, однако, большинство из них также столкнулось с жилищной проблемой. "Многие из этих беженцев, хотя и являются гражданами Армении, однако, проживают в тех же временных пристанищах, что и другие беженцы", - заявил Казарян.

Глава миграционной службы также отметил, что правительство разработало новый проект, согласно которому в течение 9 месяцев ведомство будет оплачивать коммунальные и иные квартирные расходы тем лицам, которые недавно были признаны беженцами и еще не успели встать на ноги.

Казарян заявил, что многие беженцы проживают в крайне неблагоприятных условиях во временных убежищах. Он отметил, что сейчас в Абовяне строится новое убежище, которое станет более современным, более комфортным и более вместительным. "Правительство Армении уже выделило нам территорию для строительства данного убежища. Мы начали строительство совместно с центром ICMPD, который внес значительный вклад в данное строительство. Кроме того, в сфере строительства убежища наши американские коллеги, а также управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев обещали оказать нам содействие. Мы очень надеемся, что и другие наши зарубежные партнеры окажут нам содействие в этом вопросе", - подчеркнул глава миграционной службы Армении.

Казарян также заявил, что число граждан Армении, которые просили политическое убежище в ЕС значительно снизилось. "В прошлом году число граждан просящих убежище в ЕС, составило 3270 человек, а в этом году их число снизилось до 2490", - отметил Казарян.

Глава миграционной службы также подчеркнул, что на данный момент Международная организация по миграции в Армении осуществляет помощь всем тем людям, которые по своему собственному желанию вернулись в республику. "Данная организация помогает людям в ряде сфер, в том числе, в решении жилищных вопросов, если таковые имеются, в организации бизнеса и др. Как бы то ни было, у нас наблюдается положительная миграционная динамика", - заключил Армен Казарян.