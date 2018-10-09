Вторник, 9 Октября 2018 14:56

АрмИнфо. Факт продажи вооружений Азербайджану неприемлем и вызывает озабоченность. Об этом 9 октября в ходе встречи с председателем национального парламента Словакии Андреем Данко заявил вице-спикер Национального Собрания РА Эдуард Шармазанов.

Согласно сообщению пресс-службы НС РА, вице-спикер НС выразил озабоченность продажей словацкой компаний "MSM Martin" оружия Азербайджану. "Эта страна применяет оружие против мирного населения Арцаха", - отметил вице-спикер НС РА.

В ходе встречи стороны обсудили все конфликты, включая и мирный процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Собеседники обсудили вопросы, касающиеся двусторонних парламентских отношений, подчеркнули важность взаимных визитов, сотрудничество на уровне групп дружбы. Эдуард Шармазанов выразил признательность за содействие в проведении Генеральной Ассамблеей ООН в парламенте Словакии международной выставки, посвященной 70-летию Конвенции о предотвращении и наказании за геноциды.

Стороны обсудили также вопросы, связанные с повышением эффективности сотрудничества парламентов двух государств в международных структурах. Вице-спикер подчеркнул важность скорейшей ратификации парламентом Словакии Соглашения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве Армении с Европейским Союзом.