Вторник, 9 Октября 2018 14:17

АрмИнфо. С благословенья Католикоса всех Армян Гарегина Второго, делегация Армянской Апостольской Церкви отправится в Астану, где 10-11 октября примет участие в VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Тема предстоящего духовного форума: "Религиозные лидеры за безопасный мир".

В работе Съезда планируется участие представителей более 80 делегаций из 42 стран мира, включая авторитетных политиков, религиозных лидеров ислама, христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, даосизма, зороастризма, а также представителей международных, религиозных и общественных организаций, как Альянс Цивилизаций ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ЛАГ и др.

VI Съезд состоит из двух пленарных сессий и четырех секционных заседаний. Темами дискуссий на секционных заседаниях являются: "Манифест "Мир. XXI век", как концепция глобальной безопасности", "Религии в меняющейся геополитике: новые возможности для консолидации человечества", "Религия и глобализация: вызовы и ответы", "Религиозные лидеры и политические деятели в преодолении экстремизма и терроризма".

Кроме того, в рамках форума традиционно состоится третье заседание Совета религиозных лидеров.