Вторник, 9 Октября 2018 14:09

АрмИнфо. В рамках 17-ого саммита Франкофонии в Ереване, в деревне Франкофонии на площади Свободы 9 октября стартовал блиц- конкурс рассказов "Армения моей мечты 2050".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Всеобщего Армянского Благотворительного Союза (AGBU), конкурс организует посольство Франции в Армении совместно с AGBU Франция. Таким образом, AGBU Франция хочет внести вой вклад в развитие французского языка в Армении. "Блиц-конкурс рассказов "Армения моей мечты 2050" также дань уважения памяти великого французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура, который так умел пользовался им", - заявила председатель AGBU Франция Надиа Горцунян.

Свои рассказы можно будет представить до 15 декабря 2018 года, отправив их на адрес concoursrecits@ugabfrance.org. Истрия не должна будет превысить 4500 символов. Имена победителей станут известны в январе 2019 года: за первое место приз в 1000 евро, второе место - 500 евро, третье - 300 евро. Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте ugabfrance.org.