Вторник, 9 Октября 2018 14:09

АрмИнфо. Первое заседание новоизбранного Совета старейшин Еревана, сформированного по итогам внеочередных выборов 23 сентября, состоится 10 октября в 11.00. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Согласно источнику, в повестку заседания Совета старейшин включены пять вопросов - формирование временной счетной комиссии, организационные вопросы, связанные с церемонией приведения к присяге новоизбранного мэра, формирование комиссий, выдвижение председателей комиссий и их заместителей, установление очередного дня заседания Совета старейшин.

Напомним, что на выборах в Совет старейшин Еревана 23 сентября победу одержал блок "Мой шаг", поддерживаемый премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По данным ЦИК, за блок отдали свои голоса 294109 избирателей или 81,06% жителей столицы Армении, имеющих право голоса. Второй партией стала "Процветающая Армения" с результатом 6,95% или 25219 голосов, третьей - блок "Луйс" ("Свет"), за который отдали свои голоса 18112 избирателей или 4,99% жителей столицы Армении.

Согласно действующему законодательству, в Совете старейшин, состоящему из 65 членов, должны действовать минимум три политические силы. Таким образом, возглавивший пропорциональный список блока "Мой шаг" комедийный актер Айк Марутян автоматически становится мэром Еревана, поскольку данная политическая сила получила более 50% голосов избирателей.