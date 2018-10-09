Вторник, 9 Октября 2018 13:51

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и его литовский коллега Линас Антанас Линкявичюс в ходе встречи 8 октября выразили удовлетворение положительной динамикой, зафиксированной в отношениях между двумя странами за последний период.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, стороны обсудили шаги по активизации отраслевого взаимодействия, и в качестве приоритетов выдели сотрудничество в сфере информационных технологий и инноваций.

Собеседники также отметили важность взаимных визитов и активизации сотрудничества в многостороннем формате.

В этом контексте собеседники констатировали ценность Франкофонии в качестве важной площадки для контактов, и выразили убеждение, что 35-ое заседание СМИД МОФ в Ереване и 17-й саммит внесут свой исключительный вклад в укрепление роли организации.

Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве Армения-ЕС, а также перспектив углубления двустороннего сотрудничества в рамках соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-Евросоюз.