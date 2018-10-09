Вторник, 9 Октября 2018 13:50

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провел встречу с Госсекретарем МИД бывшей Югославской Республики Македония Виктором Димовски, прибывшим в Ереван для участия в 35-ом заседании СМИД Франкофонии.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, на встрече стороны выразили обоюдную готовность приложить усилия для расширения повестки двустороннего сотрудничества, и углубления взаимодействия во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Собеседник обменялись мнениями по вопросам повестки предстоящего саммита МОФ. В этом контексте Димовски выразил удовлетворение высоким уровнем организации мероприятия. Стороны сошлись во мнении, что МОФ является важной международной платформой с точки зрения укрепления контактов, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Мнацаканян рассказал о последних внутриполитических событиях в Армении, коснулся программы нового правительства и широкомасштабных реформ, проводимых на основе мандата, полученного от народа.

Стороны обменялись мнениями о процессах в кавказском и балканском регионах, существующих проблемах и шагах предпринимаемых для их разрешения.