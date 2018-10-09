Вторник, 9 Октября 2018 13:50

АрмИнфо. Замминистра юстиции Сурен Крмоян, находящийся с рабочим визитов в Казахстане, провел встречу с руководителем Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК Нурсериком Шариповым.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минюста, Шарипов рассказал о проведенных работах по модернизации судебной системы, повышения общественного доверия к структуре и обеспечения верховенства закона.

Крмоян проявил интерес к электронной системе судов, уже применяемой в Казахстане.

Замминистра юстиции посетил Высший судебный орган, побывал в залах пленарных заседаний и судах, ознакомился с системами аудио-видео и видеоконференций. Было подчеркнуто, что алгоритм правосудия в Казахстане охватывает все этапы судебного процесса, начиная с внесения документов в судебное управление и заканчивая процессом передачи окончательного судебного акта гражданину.

Крмоян высоко оценил уровень развития системы электронного правосудия в Казахстане.

В конце встречи стороны выразили взаимную готовность расширить дальнейшее сотрудничество в судебно-правовой сфере.