Вторник, 9 Октября 2018 13:49

АрмИнфо. Комиссия по реформированию избирательного законодательства Армении вернется к рассмотрению вопросов, связанных со снижением проходного порога и ставок избирательного залога. Об этом 9 октября на заседании комиссии заявил секретарь комиссии Даниел Иоаннисян.

По его словам, в настоящее время предлагается внести в Избирательный кодекс изменение, согласно которому порог для прохождения в Национальное Собрание РА составит для партий 4%, для блоков - 6%. При этом, предлагается установить ставку избирательного залога в размере 7,5 млн драмов. Секретарь комиссии подчеркнул, что ранее предлагалось установить ставку залога в размере 10 млн драмов, однако после обсуждений с различными общественными организациями и политическими силами эта сумма была снижена. Секретарь комиссии также подчеркнул необходимость быстрого рассмотрения поправок, поскольку времени на проведение досрочных парламентских выборов осталось немного. Согласно Конституции, на проведение досрочных выборов отводится 30-45 дней. Следовательно, документ необходимо принять за указанный период времени. Тем более, что необходимо обеспечить сбор необходимых подписей для выдвижения политических сил, провести предвыборную кампанию. "Если на сбор подписей отвести 10 дней, то фактически на предвыборную кампанию останется 4-5 дней", - констатировал Иоаннисян.

По мнению бывшего депутата парламента Аршака Садояна, предлагаемая ставка избирательного залога станет легкой задачей для олигархов, однако для многих политических сил это может стать непреодолимым препятствием. Кроме того, как считает депутат, необходимо снизить порог проходимости, особенно для блоков.

Тем не менее, как считает партия "Наследие", данная политическая сила поддерживает концепцию разработки избирательного законодательства. Несмотря на то, что партия настаивает на установление 3%-ого барьера для партий и 5%-го - для блоков, а ставку избирательного залога снизить до 5 млн драмов, тем не менее, предлагаемые изменения являются значительным шагом вперед. В проекте представлены предложения не только партии "Наследие", но и других политических сил и международных организаций. "Надеемся, что в результате поправок в Армении состоятся парламентские выборы, основанные на демократических ценностях", - говорится в сообщении партии.

Напомни, что решением Никола Пашиняна, при премьер-министре создана комиссия по реформированию избирательного законодательства. Специальная комиссия после обсуждений с представителями гражданского общества и политических сил представит премьер-министру проекты о внесении поправок в Избирательный кодекс и законы, касающиеся организации выборов. Комиссию возглавляет первый вице-премьер Арарат Мирзоян, секретарем назначен руководитель общественной организации "Объединение информированных граждан" Даниел Иоаннисян.