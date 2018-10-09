Как отмечается в их совместном заявлении, парламентарии поддерживают позицию премьер-министра РА Никола Пашиняна о проведении досрочных выборов. "После отставки Пашиняна и до парламентских выборов Национальное Собрание страны должно воздержаться от избрания нового премьер-министра, а действующий парламент - распущен", - отмечено в заявлении, под которым подписались Ашот Арсенян, Алик Саркисян, Артак Саркисян, Арман Саакян, Тачат Вардапетян, Акоп Акопян, Ширак Торосян, Князь Гасанов, Арсен Михайлов, Арутюн Карапогосян, Самвел Алексанян, Нагапет Геворкян, Араик Григорян, Ишхан Закарян.

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