|Армен Ашотян: На некоторых депутатов парламента Армении осуществляется давление
|Самвел Майрапетян обвиняется в посредничестве во взяточничестве: пока неизвестно, по какому делу
|Армен Казарян: В первом полугодии 2018 года отрицательный миграционный баланс в Армении составил -6146 человек
|Вице-спикер: Факт продажи вооружений Азербайджану неприемлем и вызывает озабоченность
|Делегация ААЦ в Астане примет участие в VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий
|Блиц-конкурс рассказов "Армения моей мечты 2050" стартовал в Ереване
|Первое заседание новоизбранного Совета старейшин Еревана состоится 10 октября
|Армения и Литва обсуждают пути углубления отраслевого сотрудничества
|Армения и Македония ищут пути расширения сотрудничества
|Армения проявляет интерес к электронной судебной системе Казахстана
|Комиссия по реформированию избирательного законодательства Армении вернется к рассмотрению вопросов, связанных со снижением проходного порога
|Володин и Шармазанов подчеркнули важность углубления армяно-российского межпарламентского сотрудничества
|Еще 14 депутатов парламента Армении поддержали идею проведения в декабре досрочных парламентских выборов
|Очередное заседание правительства Армении состоится 10 октября
|Депутат Государственной Думы предлагает создать "Лазаревский клуб" для продвижения армяно-российского диалога в различных сферах
|Страны-доноры и международные структуры готовы оказать Армении содействие в проведении досрочных парламентских выборов
|Эдуард Шармазанов и Ильяс Умаханов обсудили армяно-российские межпарламентские отношения
|Представители партии АРФ "Дашнакцутюн" в правительстве провели "полезную дискуссию" с вице-премьером Тиграном Авиняном
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 9-го октября
|Пашинян выразил благодарность Миллзу за сбалансированную позицию в ходе "бархатной революции"
|Пашинян и Царукян подписали меморандум о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре текущего года
|В правительстве Армении проходит встреча Пашинян-Царукян
|СК РА за прошедшие 9 месяцев вернул государству 1.215.883.750 армянских драм
|В СК Армении разбираются в обстоятельства демонтажа участка железной дороги Мегри- Капан, находящегося под ведомством ЮКЖД
|Глава МИД Армении: На 17-ом саммите Франкофонии будет принята резолюция, где будет формулировка по конфликтам
|Никол Пашинян призвал поддерживать тех депутатов, которые выступают "за" роспуск Национального Собрания и проведение досрочных выборов в декабре
|Позиции Республиканской партии в вопросе досрочных выборов еще больше ослабевают
|Viva Cell-MTS разыгрывает смартфоны iPhone SE и Honor 9 Lite
|Партия Реформистов выступила с новой позицией относительно досрочных выборов в парламент
|Глава фракции РПА и посол России в Армении обсудили вопросы сотрудничества на межпарламентских площадках
|На change.org запущена петиция с требование отставки архиепископа Арама Атешяна
|Начальник Генштаба ВС Армении с официальным визитом находится в Беларуси
|Баку пригрозил внести в "черный список" всех граждан РФ, которые с супругой Пашиняна посетили Арцах
|Экс-губернатор Сюникской области заявил о прекращении своего членства в ППА,
|Пашинян рассматривает альтернативные варианты роспуска парламента, помимо своей отставки
|Мартун Григорян займет в парламенте место Феликса Цолакяна, однако, не пополнит фракцию Республиканской партии
|Парламентские фракции никак не могут прийти к консенсусу относительно проведения досрочных выборов в Национальное Собрание
|Джон Болтон едет в Ереван
|Следственный Комитет Армении вышел на "след" лиц, тайно записавших телефонный разговор глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы
|Пашинян обсудит сложившуюся в стране ситуацию с Царукяном и "Дашнакцутюн"
|Омбудсмен Армении: Арцах должен быть вовлечен в работы всех международных правозащитных организаций
|Пашинян: После досрочных парламентских выборов в Армении будут снесены баррикады
|Никол Пашинян: Для обеспечения развития Армении необходимо объединить весь имеющийся профессиональный потенциал
|Премьер-министр: Армения должна стать технологичной страной во всех сферах
|Участницы акции <Женщины во имя мира> на передовой в Арцахе
|Арман Татоян в Брюсселе принял участие в Генассамблее Международного института Омбудсменов
|СНБ раскрыла преступление 10-летней давности с участием экс-депутата парламента Левона Саркисяна
|Задержан бизнесмен Самвел Майрапетян
|Москва о новых перспективах урегулирования карабахского конфликта: Существует лишь одна реалистичная перспектива
|Москва: После политических перемен в Армении традиционно интенсивный российско- армянский диалог на высшем и высоком уровнях продолжился
|35-ое заседание СМИД МОФ началось с минуты молчания в память о Шарле Азнавуре
|Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
|Исполнительный комитет ФФА назначил нового главного тренера сборной Армении по футболу
|Армен Саркисян поздравил Владимира Путина с днем рождения
|Никол Пашинян провел телефонную беседу с Владимиром Путиным, поздравив президента России с днем рождения
|Бако Саакян: Кампания "Женщины во имя мира" является уникальной площадкой для расширения сотрудничества
|Кровавая разборка в Ереване унесла жизни двух бывших депутатов от Процветающей Армении
|В СКК им. Карена Демирчяна начал свою работу 17-й саммит Международной организации Франкофонии
|Армия обороны НКР: За прошедшую неделю ВС Азербайджана около 150 раз нарушили режим прекращения огня
|Бако Саакян в Степанакерте принял участие в поминальной службе по Шарлю Азнавуру
|Армен Ашотян: На некоторых депутатов парламента Армении осуществляется давление
|Самвел Майрапетян обвиняется в посредничестве во взяточничестве: пока неизвестно, по какому делу
|Армен Казарян: В первом полугодии 2018 года отрицательный миграционный баланс в Армении составил -6146 человек
|Вице-спикер: Факт продажи вооружений Азербайджану неприемлем и вызывает озабоченность
|Делегация ААЦ в Астане примет участие в VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий
|Блиц-конкурс рассказов "Армения моей мечты 2050" стартовал в Ереване
|Первое заседание новоизбранного Совета старейшин Еревана состоится 10 октября
|Армения и Литва обсуждают пути углубления отраслевого сотрудничества
|Армения и Македония ищут пути расширения сотрудничества
|Армения проявляет интерес к электронной судебной системе Казахстана
|Комиссия по реформированию избирательного законодательства Армении вернется к рассмотрению вопросов, связанных со снижением проходного порога
|Володин и Шармазанов подчеркнули важность углубления армяно-российского межпарламентского сотрудничества
|Еще 14 депутатов парламента Армении поддержали идею проведения в декабре досрочных парламентских выборов
|Очередное заседание правительства Армении состоится 10 октября
|Депутат Государственной Думы предлагает создать "Лазаревский клуб" для продвижения армяно-российского диалога в различных сферах
|Страны-доноры и международные структуры готовы оказать Армении содействие в проведении досрочных парламентских выборов
|Эдуард Шармазанов и Ильяс Умаханов обсудили армяно-российские межпарламентские отношения
|Представители партии АРФ "Дашнакцутюн" в правительстве провели "полезную дискуссию" с вице-премьером Тиграном Авиняном
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 9-го октября
|Пашинян выразил благодарность Миллзу за сбалансированную позицию в ходе "бархатной революции"
|Пашинян и Царукян подписали меморандум о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре текущего года
|В правительстве Армении проходит встреча Пашинян-Царукян
|СК РА за прошедшие 9 месяцев вернул государству 1.215.883.750 армянских драм
|В СК Армении разбираются в обстоятельства демонтажа участка железной дороги Мегри- Капан, находящегося под ведомством ЮКЖД
|Глава МИД Армении: На 17-ом саммите Франкофонии будет принята резолюция, где будет формулировка по конфликтам
|Никол Пашинян призвал поддерживать тех депутатов, которые выступают "за" роспуск Национального Собрания и проведение досрочных выборов в декабре
|Позиции Республиканской партии в вопросе досрочных выборов еще больше ослабевают
|Viva Cell-MTS разыгрывает смартфоны iPhone SE и Honor 9 Lite
|Партия Реформистов выступила с новой позицией относительно досрочных выборов в парламент
|Глава фракции РПА и посол России в Армении обсудили вопросы сотрудничества на межпарламентских площадках
|На change.org запущена петиция с требование отставки архиепископа Арама Атешяна
|Начальник Генштаба ВС Армении с официальным визитом находится в Беларуси
|Баку пригрозил внести в "черный список" всех граждан РФ, которые с супругой Пашиняна посетили Арцах
|Экс-губернатор Сюникской области заявил о прекращении своего членства в ППА,
|Пашинян рассматривает альтернативные варианты роспуска парламента, помимо своей отставки
|Мартун Григорян займет в парламенте место Феликса Цолакяна, однако, не пополнит фракцию Республиканской партии
|Парламентские фракции никак не могут прийти к консенсусу относительно проведения досрочных выборов в Национальное Собрание
|Джон Болтон едет в Ереван
|Следственный Комитет Армении вышел на "след" лиц, тайно записавших телефонный разговор глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы
|Пашинян обсудит сложившуюся в стране ситуацию с Царукяном и "Дашнакцутюн"
|Омбудсмен Армении: Арцах должен быть вовлечен в работы всех международных правозащитных организаций
|Пашинян: После досрочных парламентских выборов в Армении будут снесены баррикады
|Никол Пашинян: Для обеспечения развития Армении необходимо объединить весь имеющийся профессиональный потенциал
|Премьер-министр: Армения должна стать технологичной страной во всех сферах
|Участницы акции <Женщины во имя мира> на передовой в Арцахе
|Арман Татоян в Брюсселе принял участие в Генассамблее Международного института Омбудсменов
|СНБ раскрыла преступление 10-летней давности с участием экс-депутата парламента Левона Саркисяна
|Задержан бизнесмен Самвел Майрапетян
|Москва о новых перспективах урегулирования карабахского конфликта: Существует лишь одна реалистичная перспектива
|Москва: После политических перемен в Армении традиционно интенсивный российско- армянский диалог на высшем и высоком уровнях продолжился
|35-ое заседание СМИД МОФ началось с минуты молчания в память о Шарле Азнавуре
|Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
|Исполнительный комитет ФФА назначил нового главного тренера сборной Армении по футболу
|Армен Саркисян поздравил Владимира Путина с днем рождения
|Никол Пашинян провел телефонную беседу с Владимиром Путиным, поздравив президента России с днем рождения
|Бако Саакян: Кампания "Женщины во имя мира" является уникальной площадкой для расширения сотрудничества
|Кровавая разборка в Ереване унесла жизни двух бывших депутатов от Процветающей Армении
|В СКК им. Карена Демирчяна начал свою работу 17-й саммит Международной организации Франкофонии
|Армия обороны НКР: За прошедшую неделю ВС Азербайджана около 150 раз нарушили режим прекращения огня
|Бако Саакян в Степанакерте принял участие в поминальной службе по Шарлю Азнавуру
|Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
|Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
|Рачья Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
|Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
|Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
|Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
|Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
|Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
|Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
|Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
|Карапет Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
|Александр Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
|Арсен Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
|Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
|Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
|Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне
|Ахмет Ярлыкапов: Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
|Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке
|Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
|Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности
|Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
|Елена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шагов
|В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
|Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры
|Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
|Гагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себя
|Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
|Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)
|У всеармянского фонда "Айастан" новый исполнительный директор
|В Ереване состоялся учредительный съезд партии "Сасна црер": Партией будет управлять Секретариат из 7 человек
|Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
|МИД не подтвердил и не опроверг информацию об отзыве диппаспорта у Генриха Мхитаряна
|Никол Пашинян делегатам ООН: Cтать частью Азербайджана для населения Карабаха означает его полное истребление
|Республиканская партия откликнулась на заявление Пашиняна о низкой явке на ереванских выборах
|Кочарян выступил с пессимистическим прогнозом относительно последствий политики нынешниx властей Армении
|Главы Армении и России сошлись во мнении: Отношения двух государств носят особый характер
|“И устарела старина, и старым бредит новизна”. Такое вот несерьезное отношение к крупному международному инвестору.
|Кочарян заявил о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборах
|Эдуард Шармазанов: РПА готова сотрудничать с вторым президентом Армении
|Глава СНБ: Растраты в фонде “Ереван” достигли 2 млрд драмов
|Ассамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мира
|Официальный Ереван ответил на заявление Москвы
|Группа конгрессменов направила письмо Дональду Трампу с призывом встретиться с Николом Пашиняном на полях саммита ООН
|Постановление об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна будет обжаловано сегодня
|Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра "Св. Григор Лусаворич"
|Эксперт: Саботаж в отношении Lydian Armenia несет инвестиционные риски
|Республиканская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивацию
|Мнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президента
|Баку отреагировал на заявление Пашиняна
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Никол Пашинян и Паола Северино обсудили вопросы противодействия коррупции
|Балаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторона
|Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%
|Премьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный удар