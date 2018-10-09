Вторник, 9 Октября 2018 12:25

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 8 октября принял первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина.

Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе встречи стороны коснулись армяно- российских межпарламентских отношений, отметив важность взаимовыгодного сотрудничества и реализации таких программ, которые дадут возможность укрепить армяно-российские социально-политические и духовно-культурные связи.

Представив свою инициативу спикеру парламента, Затулин отметил, что, являясь другом армянского народа и работая в направлении дальнейшего укрепления армяно-российской дружбы на протяжении многих лет, он выступает с инициативой, которая направлена на укрепление армяно-российских отношений в различных сферах.

Инициатива касается создания новой платформы для неформального и прямого общения в государственной, научной, культурной и общественной сферах двух стран. Более того, она будет называться "Лазаревским клубом" в честь знаменитой династии Лазаря, которая проделала большую работу для благополучия России и армяно-российской дружбы. Предполагается сформировать новую и уникальную платформу для содействия армяно- российскому общественному диалогу в разных сферах, расширению и укреплению культурных, трудовых, экономических и научных связей между двумя дружественными странами.

В ходе встречи стороны также затронули вопросы, связанные с организацией пленарных заседаний ПА ОДКБ, которая состоится в Ереване 29-30 октября, подчеркнув, что Ассамблея будет способствовать законодательному обеспечению региональной безопасности.