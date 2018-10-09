Вторник, 9 Октября 2018 11:44

АрмИнфо. Первый вице-премьер Арарат Мирзоян провел встречу с представителями ряда стран- доноров и организаций, с которыми обсудил вопрос о проведении в Армении досрочных парламентских выборов. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА.

Согласно источнику, в ходе встречи Арарат Мирзоян коснулся недавних политических развитий и процессов, происходящих в стране, и подтвердил намерения правительства страны провести в декабре т.г. внеочередные парламентские выборы.

Представители стран-доноров и международных организаций также подтвердили свое содействие в вопросе проведения досрочных выборов. Собеседники отметили важность экспертного содействия со стороны Венецианской комиссии Совета Европы и БДИПЧ в реформировании законодательства Армении. Был также обсужден вопрос об оказании необходимого технического содействия и проведения соответствующих работ в проведении досрочных парламентских выборов.