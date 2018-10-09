Вторник, 9 Октября 2018 11:24

АрмИнфо.Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 8 октября в рамках своего рабочего визита в Анталью встретился с вице-спикером Совета Федерации России Ильясом Умахановом.

Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся развития армяно-российских межпарламентских отношений. Эдуард Шармазанов отметил важность углубления и активизации двухсторонних связей по всем направлениям. По словам вице-спикера, членство Армении в ЕАЭС оправдало себя, и у Армении появилась возможность доступа к евразийскому рынку. По словам Шармазанова, экономическая активность, зарегистрированная в Армении в последние годы, в первую очередь, обусловлена членством страны в ЕАЭС.

Стороны отметили важность эффективного сотрудничества в рамках ПА ОДКБ и СНГ. Вице-спикер парламента Армении подчеркнул, что Армения готова на высоком уровне организовать пленарное заседание ПА ОДКБ, которое должно состояться с 29 по 30 октября в Ереване. Шармазанов подчеркнул, что пленарное заседание Ассамблеи состоится в Ереване впервые.

Коснувшись вопроса международного признания Геноцида Армян, вице-спикер заметил, что России является одной из первых стран, признавших геноцид. Подчеркнув, что в этом году состоится 70-летие принятия Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Шармазанов выразил уверенность в том, что для предотвращения новых геноцидов все предыдущие геноциды должны быть осуждены. "Сегодня, находясь в Турции, хочу отметить, что отрицание является новым вызовом для Евразии. Нужно бороться против всех видов отрицания", - заключил вице-спикер Национального Собрания.