Вторник, 9 Октября 2018 10:47

АрмИнфо.Представители партии Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" в правительстве Республики Армения провели очень интересную и полезную дискуссию по широкому кругу вопросов с вице-премьером Тиграном Авиняном. Об этом 9-го октября после встречи сообщил журналистам член высшего органа АРФД Арсен Амбарцумян.

На вопрос, подпишет ли АРФД меморандум с главой правительства, как это сделала ППА, Арсен Амбарцумян ответил, что дальнейшие

договоренности покажут. "Я думаю, что дальнейшие дискуссии позволят найти правильные решения, что приведет к разрешению текущей ситуации", - сказал Арсен Амбарцумян. Представитель партии АРФ не сообщил, согласны ли они на проведение досрочных выборов в декабре, но квалифицировал встречу с вице-премьером как конструктивную и продуктивную. По его словам, о дальнейших развитиях будет объявлено позже.

Отметим, что в здание правительства прибыли депутат от АРФД Спартак Сейранян и член Верховного органа АРФД Арсен Амбарцумян.

Напомним, что накануне вечером премьер-министр Никол Пашинян и лидер партии "Процветающая Армения" и парламентской фракции "Блок Царукян" Гагик Царукян подписали совместный меморандум о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре 2018 года. В меморандуме отмечается, что в случае отставки премьер-министра с целью организации досрочных парламентских выборов и роспуска Национального собрания фракция "Царукян", как содействующая революции сила, обязуется не выдвигать кандидата на пост премьер-министра и не содействовать какому-либо другому кандидату на пост главы правительства. Также депутаты фракции не примут участия в инициативе по выдвижению кандидата на пост премьера со стороны 1/3 депутатов НС. Стороны также обязуются провести агитационную кампанию по внеочередным парламентским выборам на основе корректности и взаимного уважения, с соблюдением других условий, установленных действующим законодательством РА.