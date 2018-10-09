Вторник, 9 Октября 2018 10:17

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

9 октября текущего года будут обесточены: в городе Ереван:

10?00-16?00 жилые дома 15, 17, 19 на ул. Арама Хачатряна, жилой дом 26 на ул. Вагаршяна, жилой дом 25 на ул. Папазяна, собственные дома 55-65 на ул. Айгекци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 3 на 51-ой улице Арабкира, жилые дома 17, 18 на ул. Юсисаин чарагайт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 28/1, 28/2 на ул. Сосе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 18а на ул. Вагаршяна, собственные дома 69, 71, 75- 190, 98, 100, 102 на ул. Христофора, собственные дома 1-20 на 3-ем переулке Христофора, собственные дома 2-30 (четные) ан ул. Белинского, 12-24 (четные) на ул. Мичурина, собственные дома 1-4 на ул. Некрасова, собственные дома 8-16, 45-49 на ул. Сасунци Давида, собственные дома 1-30, 51-80 на 2-ой улице, 24-40 на 3-ей улице, 1-46 на 4-ой улице, 13-30 на 5-ой улице, 1-26 на 11-ой улице, 1-40 на 16-ой улице Ареша, собственные дома 1-11, 38-74 на ул. Димитрова, собственные дома 50-74 на ул. Ростовян, жилые дома 3, 5 на ул. Эребуни, собственные дома 130-138 (четные) на ул. Мурацана, жилые дома 8, 8А, 8Б, 14, 14А, 18, 18А на ул. Арцаха, детский сад, собственный дом 11 на 1-ой улице Андрфедерация, собственные дома 8-17 на 1-ом переулке Глинки, собственные дома 28-91 на ул. Лисинян, собственные дома 2, 4, 6, 6А на ул. Мичурина, школа N16, жилые дома 11, 13, 15, 19, 21 на проходе Атояна, жилые дома 76, 78, 80 на ул. Димитрова, жилой дом 8/4 на ул. Арцаха, улицы Меликяна и Кучака, жилые дома 36/1, 36/2, 38/1, 38/2 в кв. <Норашен> и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 49, 50, 51, 52 в 1-ом квартале Давташена, жилые дома 1А, 51/3, 33/1 в 4-ом квартале Давташена, жилые дома 14, 12/1, 12/9 на ул. Эстонакан, жилой дом 11 на ул. Алабяна, улицы Левонян, Джанибекян, Карапетян, жилой дом 15/1 на ул. Шинарарнери;

10?30-16?30 собственные дома 51-354, 148-396 в кв. <Норашен> и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1-15 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 32, 49 на ул. Анрапетутяна, собственные дома 5-10 на переулке Ханджяна, собственные дома 1-32 на ул. Фирдуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 13-32 на ул. Верфеля, собственные дома 1-64 на ул. Сисаван, собственные дома 32, 34 на ул. Лусинянц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 40-107 на старом Эчмиадзинском шоссе, собственные дома 1-20 на ул. Таирова, жилой дом 11 на ул. Ерванда Кочара;

11?00-15?00жилыедома 12, 13, 14 наул. Молдовакан, жилой дом 15 на ул. Тотовенца, жилые дома 3, 5, 7 на ул. Гая, детский сад N104, жилые дома 5, 20, 22 на ул. Давида Маляна, школа N96 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 16, 18 на ул. Ачаряна, училище N11, школа- интернат N124, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 11, 13, 15, 17, 19, 21 на ул. Ташкент и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван-Ариндже;

11?00-17?00 жилые дома 54/1, 56, 58, 58а на ул. Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 12 на ул. Лепсуса, жилые дома 13-19, 21, 23, 25 на 6-ой улице Лепсуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 10-62 на улице Зейтуна 5А и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Тимирязова 6, Попова 5, Ованнисяна 4, Марк-Варди 3, Кармир-Блур 2, детский сад N135, жилые дома 62, 64, 66 на ул. Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 21, 21а, 23, 25, 27, 29 на ул. Ширака, 7а на 4-ом переулке, школа N 115, жилой дом 119 на ул. Ованнисян, жилые дома 56/1, 58/1 на ул. Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирском марзе:

11?00-17?00 село Армавир;

в Арагацотнском марзе:

11?00-17?00 улицы Сажумян, Камо Гапанчян, Касаха, Восканян, частично улица Сисакян в городе3 Аштарак;

в Араратском марзе:

10?00-12?00 частично село Арарат;

10?00-14?00 частично село Овташат;

10?00-16?00 частично село Покр Веди;

10?30-16?00 частично улицы Атарбекяна, Нар-Доса в городе Арташат;

12?00-15?00 частично улицы Шаумяна, Ханджяна, Исаакяна, Еркатугаиннери в городе Арарат;

14?30-16?00 жилые дома 11, 11А, 21 в поселке Воску корзман фабрика в городе Арарат; частично село Таперакан;

в Вайоц Дзорском марзе:

10?00-16?00 частично села Хачик и Заритап;

в Котайкском марзе:

11?00-14?00 село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), административное здание министерства по Чрезвычайным ситуациям РА, воинская часть СНБ;

11?00-16?00 село Кахси и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14?00-17?00 села Камарис, Арамус, Акунк, Севаберд, Зар, Нор Гюх и Котайк, компания <Фирма Нью> в Ариндже;

в Гегаркуникском марзе:

10?30-12?30 собственные дома 10-57 на ул. Шираза, собственные дома 33-162 на ул. Чаренца, собственные дома 2-15 на ул. Азнавура, собственные дома 21-39 на ул. Лчапня, собственные дома на улицах Шаумяна и Кармир банаки, квартал <Черемушка> улицы Спандаряна, Исаакяна, компании <Г.Асатрян>, <Г.Санеян>, <Голд Мастер>, <Телемак газ>, <Мецепасар>, старшая и средняя школа N4 в городе Севан;

в Ширакском марзе:

10?00-14?00 село Дзорашен в Ашоцком регионе;

10?00-16?00 центральная часть города Маралик Анийском регионе;

в Тавушском марзе:

12?00-13?00 частично улицы Васильев, Камо в городе Дилижан;

в Лорийском марзе:

09?00-15?00 частично село Мец Айрум;

11?00-16?00 села Парни, Цахкабер, частично город Спитак, села Джрашен, Сарамеч, Лернаван;

в Сюникском марзе:

10?00-16?00 квартал <Барикаван> в городе Каджаран; села Лернадзор, Кавчут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10?30-16?00 село Уйц;

11?00-15?00 частично город Дастакерт.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.