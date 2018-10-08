Понедельник, 8 Октября 2018 20:21

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял посла США в РА Ричарда Миллза, завершающего миссию в нашей стране.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства РА, Пашинян выразил благодарность Миллзу за значимый вклад в укрепление армяно-американского сотрудничества.

"В ходе вашего нахождения на этой должности, армяно-американские отношения в разных областях продолжали развиваться и углубляться. Хотел бы также выразить благодарность за сбалансированную позицию в ходе "бархатной революции". США являются важным партнером для Армении, и убежден, что и впредь армяно- американские дружественные связи продолжат укрепляться", - подчеркнул Пашинян.

В свою очередь посол США выразил благодарность Пашиняну за конструктивное сотрудничество. "Моя миссия в качестве посла США в Армении завершается, и я с гордостью констатирую перманентное развитие наших двусторонних отношений в различных областях от бизнеса до госуправления и демократического общества. Уверен, что эти отношения еще больше укрепятся в предстоящие годы. Сейчас, когда правительство и армянский народ находятся на важном этапе армянской истории, я желаю вам всего наилучшего, г-н премьер", - отметил он.

Собеседник обсудили широкий спектр вопросов армяно-американской повестки, текущие проекты и перспективы взаимодействия, коснулись внутриполитических процессов в Армении в последний период.

Пашинян отметил, что после "бархатной революции" армянский народ с уверенностью движется по пути демократического развития, обеспечения верховенства закона, путем повышения прозрачности управления.

Миллз приветствовал шаги и реформы правительства в этом направлении.