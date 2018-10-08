Понедельник, 8 Октября 2018 19:42

АрмИнфо.В правительстве Армении проходит встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с лидером партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном.

Как сообщает пресс-служба правительства, на повестке встречи, в том числе и вопросы проведения внеочередных парламентских выборов.

Не исключено и участие во встрече представителя и представителя Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн".

Как ранее сообщало АрмИнфо, Пашинян сегодня в беседе с журналистами сообщил, что намерен обсудить сложившуюся в стране ситуацию с лидером блока "Царукян" Гагиком Царукяном и представителями партии АРФ "Дашнакцутюн".

"Несмотря на поддержку депутатами от блока "Царукян" и АРФД нашумевшего законопроекта о внесении изменений в закон о регламенте НС, из интервью Гагика Царукяна я понял, что он не против досрочных парламентских выборов в декабре текущего года, поэтому я намерен обсудить с ним сложившуюся ситуацию. По сути, у меня с ним состоялась накануне неформальная встреча, и мы зафиксировали взаимопонимание по вопросам политической повестки, думаю, на этой основе мы продолжим переговоры. Также я намерен встретиться с депутатами от АРФД, поскольку в Париже я переговорил с представителями этой партии из Диаспоры",- объяснил Пашинян, сообщив, что сложившуюся в стране ситуацию он обсудил в Париже и с президентом Армении Арменом Саркисяном. Он отметил, что намерен провести с Саркисяном еще одну встречу по данной теме по его возвращению в Ереван 9 октября. При этом Пашинян затруднился ответить на вопрос о том, подпишет ли Саркисян закон о внесении изменений в закон о регламенте НС, значительно затрудняющий процедуру роспуска парламента.

При этом он подтвердил свое намерение подать в отставку с поста премьера для достижения досрочных парламентских выборов (если в случае отставки главы кабмина парламент дважды не избирает премьера, то он силой закон распускается, ред.). Тем не менее, Пашинян заметил, что его отставка будет носить лишь юридический характер, де- факто он продолжит исполнять обязанности премьера. "Я хочу, чтобы народ понял этот нюанс и не тревожился, поскольку я не собираюсь делать что-либо против воли народа или создавать ситуацию, ставящую власть народа под угрозу, хотя бы теоретически",- резюмировал Пашинян.

В ответ на замечание о том, что Республиканская партия не исключает возможности выдвижения собственного кандидата в премьеры в случае его

отставки, Пашинян заявил, что если это действительно так, то РПА "продолжает не понимать" сложившуюся в стране ситуацию. "РПА постоянно заявляет о необходимости создания в стране атмосферы толерантности, но сама делает все так, чтобы народ продолжал " не терпеть" ее. Я предлагаю РПА "выйти из этого режима, мы должны провести досрочные выборы, снести баррикады и встать на стабильный путь развития",- резюмировал премьер.