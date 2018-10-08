Понедельник, 8 Октября 2018 19:01

АрмИнфо.В первые девять месяцев 2018 года, в рамках уголовных дел, расследуемых в Следственном комитете Армении, был восстановлен ущерб государству в размере

1.215.883.750 армянских драм, из которых 49% или 537.869.999 драм пришелся на период с 10 июня по 10 октября. Об этом 8 октября в ходе выступления в СК Армении заявил его глава Мкртич Григорян.

"Для сравнения замечу, что в рамках расследуемых дел в 2017 году было

восстановлено 537.869.999 драм, то есть за 9 месяцев 2018 года было

восстановлено примерно в 2.5 раза больше средств", - сказал

председатель СК РА, добавив, что за указанный период в рамках

расследования разных уголовных дел были проведено 845 обыска, задержано 172 человека, 1335 были вовлечены как обвиняемые, из которых 101 - это чиновники.

Он подчеркнул, что в отношении 147 обвиняемых в качестве меры пресечения был избран арест, в отношении 35 чиновников были применены иные судебные меры принуждения: 94 ходатайства был переданы соответствующим органам для временного прекращения полномочий, предотвращения преступлений и устранения их обстоятельств, благодаря разъяснительным работам 194 обвиняемых, находящихся в розыске явились с повинной, причем 124 призывника, находящихся в розыске отбыли на службу в армию. Кроме того, по словам Григоряна в вышеуказанный период предварительное расследование было завершено по 6390 уголовным делам, из которых только 2176 (34,1%) были завершены в третьем квартале.