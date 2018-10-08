Понедельник, 8 Октября 2018 19:00

АрмИнфо.В Следственном комитете Армении разбираются в обстоятельства демонтажа участка железной дороги Мегри-Капан железнодорожной ветки Ереван-Баку.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СК РА, на основе консенсусного договора подписанного между ЗАО "Южно-кавказские железные дороги" и Министерством транспорта и связи 01.06.2008 года, согласно актам сдачи-приема передали компании железнодорожный участок Мегри-Капан (около 40 км) остаточной стоимостью в 126.590.817 драмов. "Однако, в 2010-2011 году железнодорожное полотно было полностью подвергнуто демонтажу и расхищено. Учитывая интерес общества к расследованию данного уголовного дела, информируем, что в ЗАО назначены проверки с целью выявления размеров ущерба, а также выяснения иных имеющих для следствия важное значения обстоятельств, которое поручено провести Государственному комитету по доходам ", - говорится в сообщении СК РА.

В ведомстве подчеркнули, что следствия в рамках дела продолжается.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в Москве заявил газете "Коммерсант", что в армянской "дочке" "Российских железных

дорог" - ЗАО "Южно- Кавказская железная дорога" выявлены злоупотребления на сумму в $60 млн.

По его словам, заявленная ранее сумма налоговых претензий властей Армении к компании в $19 тыс не соответствует действительности. "Это не так. По моим предварительным сведениям, злоупотребления в районе $60 млн", - заявил Никол Пашинян, добавив, что о сумме претензий не заявлялось, поскольку правоохранительные органы расследуют ситуацию, и в ближайшее время последует официальная информация. Тем не менее, премьер-министр констатировал, что его слова можно считать официальной информацией.

Напомним, что в середине августа прошли обыски в ЗАО "Южнокавказская железная дорога". По договору 2008 года управление железными дорогами Армении было передано ЗАО "ЮКЖД", принадлежащему российской компании ОАО "Российские железные дороги".

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.