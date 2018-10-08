Понедельник, 8 Октября 2018 18:20

АрмИнфо. Главой государства поставлена амбициозная задача превратить Казахстан в важнейший евразийский транспортно-логистический хаб. Об этом заявил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, выступая перед дипломатическим корпусом зарубежных стран в Казахстане, который 6 октября ознакомился с работой СЭЗ «Хоргос - восточные ворота» и Международный центр приграничного сотрудничества (МПЦС) «Хоргос», передает пресс-служба МИД РК.

Как сообщалось ранее, дипломаты прибыли на МЦПС «Хоргос» с целью ознакомления с транзитным потенциалом мультимодального логистического хаба в свете расширения торгово-экономических отношений между Востоком и Западом и интеграции Казахстана в региональные торговые потоки. Поездка организована Министерством иностранных дел при содействии акимата Алматинской области и национальной компании АО «НК «Қазақстан темір жолы» в рамках реализации внешнеэкономических приоритетов страны и продвижения передовых проектов государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол». Символично, что эти и другие задачи перед Правительством и МИД поставил накануне в своем Послании народу Казахстана Президент Нурсултан Назарбаев.

В мероприятии приняли участие послы и представители дипмиссий из стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, а также руководители представительств ряда международных и региональных организаций, таких как Всемирный банк, ЭСКАТО, ОБСЕ. Выступая перед иностранными дипломатами, министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов отметил, что реализация программы «Нұрлы жол» уже обеспечила оптимальную логистическую цепь от восточного побережья Китая - порта Ляньюньган, через сухой порт на границе Казахстана и Китая по системе железнодорожных и автомобильных магистралей через Каспий в Европу.

Данная логистическая цепочка является привлекательной для партнеров стран Центральной Азии, Китая, Кавказа, Турции и Европы тем, что связывает контейнерные мультимодальные маршруты Транскаспийского международного коридора. «Главой государства поставлена амбициозная задача превратить Казахстан в важнейший евразийский транспортно-логистический хаб, для этого мы намерены обеспечить полноценную работу коридоров «Север-Юг», «Восток-Запад», «Западная Европа - Западный Китай», реализовать сопряжение Новой экономической политики «Нұрлы жол» и китайской инициативы «Пояс и Путь» и подключить казахстанские регионы к межконтинентальным магистралям «Китай-Иран» и коридорам через Кавказ и Россию», - сказал министр.

В условиях четвертой промышленной революции Правительством РК планируется довести ежегодные доходы от транзита в 2020 году до 5 млрд. долл. США, увеличить объем контейнерных перевозок до 2 млн. ДФЭ (Двадцатифутовый эквивалент - условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств), в 4 раза увеличить транзит для пассажирских перевозок воздушным транспортом и довести до 1,6 млн. поток транзитных пассажиров.

К. Абдрахманов напомнил, что в прошлом году транзит грузов через Казахстан вырос на 17% и составил почти 17 миллионов тонн, и начиная с 2015 года доля транспортной отрасли в ВВП составляет в среднем не ниже 8%. Благодаря успешному запуску проекта МЦПС «Хоргос» в настоящее время изучается создание аналогичного МЦПС на казахстанско-узбекской границе. Развитие приграничного партнерства на «Хоргос» является одним из ключевых проектов в казахстанско-китайских отношениях. МПЦС обеспечивает свободное перемещение в пределах его границ граждан Казахстана и Китая, а также граждан третьих государств, официально находящихся в стране пребывания для деловых встреч, ознакомления с промышленной продукцией, производимой в Казахстане, Китае и в странах СНГ, торговли, заключения торговых сделок и проведения досуга. На территории МЦПС действует особый правовой режим для ведения приграничной торговли и делового сотрудничества с КНР и другими странами. Продолжительность безвизового пребывания на территории Центра составляет 30 суток на основании документов, согласованных и признанных компетентными органами РК и КНР. К функциям Центра относятся коммерческие переговоры, презентация и сбыт товаров, терминальная и транспортная деятельность, организация разных типов региональных международных конференций, а также предоставление соответствующих услуг. Общая площадь Центра составляет 796 га, и он состоит из двух частей: казахстанской (453 га) и китайской (343 га), соединенных между собой специальным пешеходно-транспортным переходом.