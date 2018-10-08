Понедельник, 8 Октября 2018 18:09

АрмИнфо. На 17-ом саммите Франкофонии будет принята резолюция, где будет формулировка по конфликтам.

Так, 8 октября в беседе с журналистами, на полях 35-ого заседания СМИД Франкофонии, отвечая на вопрос будет ли на саммите доклад-резолюция, посвященная карабахской проблеме глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, в частности сказал: "В рамках саммита будет принято 6 резолюций, в том числе и одна политическая, где будет формулировка".

Вместе с тем он подчеркнул, что одним из важнейших достижений саммита в Ереване будет создание соответствующей сети для цифровой экономики.

Глава МИД Армении также выразил гордость тем обстоятельством, что, несмотря на внутриполитические процессы в стране, Армения проявила политическую волю наилучшим образом организовать это мероприятие. При этом Мнацаканян поспешил добавить, что полную оценку организации и проведению саммита можно будет дать лишь после его завершения.

Однако, Мнацаканян выразил убеждение, что это мероприятие продемонстрировало, что Ереван может в качестве следующего мероприятия организовать к примеру Олимпийские игры или одно из заседаний Генассамблеи ООН.

Армянский министр также указал на важность развития сотрудничества с африканскими странами, заметив, что МОФ хорошая площадка для взаимодействия, позволяющая проявить большую активность на африканской континенте, и работать со всеми странами Африки. В этом контексте он констатировал, что у Армении установлены дипломатические отношения почти со всеми африканскими странами. Однако, по его оценке, иметь дипотношения это одно, а развивать их это совершенно другое.