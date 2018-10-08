Понедельник, 8 Октября 2018 17:41

АрмИнфо. Необходимо поддерживать, а не обвинять тех депутатов, которые выступают за роспуск Национального Собрания и проведение досрочных парламентских выборов в декабре. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян, отметил, что эти депутаты, по сути, выполняют волю народа. "Поддерживайте всех тех, кто понимает, что нет ничего дороже, чем воля народа!" - заключил премьер- министр.

Отметим, что сегодня с заявлениями в поддержку досрочных выборов и проведения их в декабре выступили депутат-республиканец Геворг Костанян, и депутат - экс- республиканец Арман Саакян. Сама РПА по-прежнему считает, что проведение досрочных выборов в декабре текущего года опасно для страны. Кстати, согласие на выборы в декабре предварительно дал лидер блока "Царукян" депутат-предприниматель Гагик Царукян, а АРФ "Дашнакцутюн" практически ежедневно меняет свою позицию. По данным на сегодня партия не прочь провести выборы в декабре текущего года, если по этому вопросу будет достигнут консенсус.