Понедельник, 8 Октября 2018 17:34

АрмИнфо. Досрочные выборы в парламент являются императивом. Об этом в интервью радио "Свобода" заявил глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, экс-генпрокурор Геворг Костанян.

Он также заявил, что и в других вопросах поддерживает позицию премьера Никола Пашиняна, поскольку тот всегда был искренним в своих шагах и заявлениях. "Я очень ценю его искренность, и поэтому поддерживаю его, готов в любое время встать рядом с ним. Вообще любой здравомыслящий человек должен поддерживать Пашиняна, поскольку его провал , означает провал Армении",- заявил депутат, республиканец, неожиданно поменявший свои радикальные взгляды в отношении Пашиняна и его команды. Костанян также подчеркнул, что возможное выдвижение иного депутата на пост премьера в случае отставки Пашиняна является неоправданным, поскольку в Армении нет на сегодняшний день иного лидера, пользующегося такой высокой общественной поддержкой. По мнению Костаняна, его однопартийцы разделяют эту точку зрения. Депутат заверил, что не боится критики однопарийцев и не скрывает, что изменил свои настроения после встречи на прошлой неделе с первым вице-премьером Араратом Мирзояном. "Во время встречи с Мирзояном я удостоверился честности, искренности и последовательности намерений Пашиняна и его команды",- признался Костанян. Он также признался в том, что в декабре сложит свой депутатский мандат и улетит в Европу, где ему обещали должность в Евросоюзе. Возможно, именно этим и обусловлена радикальная смена настроений Костаняна. Отметим, что сегодня в пользу досрочных выборов в декабре высказался и другой депутат, бывший член Республиканской партии Арман Саакян. С неожиданным заявлением о необходимости роспуска парламента и проведения досрочных выборов в декабре текущего года выступила и сателлит РПА - партия Реформистов. Тем не менее, РПА и сегодня заявила об опасности проведения досрочных выборов в декабре текущего года.