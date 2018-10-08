Понедельник, 8 Октября 2018 17:26

АрмИнфо. Viva Cell-MTS проводит розыгрыш 27-и смартфонов iPhone SE (32 Гб) и 54-х смартфонов Honor 9 Lite среди тех, кто с 1 по 30 октября включительно приобретет любой смартфон в центрах продаж/обслуживания компании.

Как сообщает пресс-служба Viva Cell-MTS, после заключения сделки покупателю необходимо сохранить приобретенный смартфон и кассовый чек. Розыгрыш смартфонов пройдет через разработанное компанией программное обеспечение, начиная со 2 октября по 1 ноября. В частности, в обозначенный период, в случае если смартфон приобрели в субботу или воскресенье - розыгрыш пройдет в последующие за выходными рабочие дни.

За результатами розыгрыша можно будет наблюдать онлайн на официальной странице компании в Facebook -

https://www.facebook.com/MTSArmenia/?ref=settings.

Результаты будут опубликованы в 11:00 после каждого розыгрыша, а по приобретенным в субботу и воскресенье смартфонам публикация

результатов состоится на следующий рабочий день в 21:00. С условиями розыгрыша можно ознакомиться на официальном сайте компании.

В сообщении отмечено, что с момента публикации о выигрыше в течение 7 календарных дней победивший участник должен посетить тот центр обслуживания компании, где приобрел смартфон, представив паспорт или идентификационную карту, а также смартфон, IMEI код которого был выбран в результате розыгрыша, и соответствующий кассовый чек.

Отметим, что Viva Cell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.