Понедельник, 8 Октября 2018 16:55

АрмИнфо."Учитывая сложившуюся в стране внутриполитическую ситуацию, а также выраженную 2-го октября политическую волю наших соотечественников партия "Реформистов" выступает "за" роспуск парламента и проведение досрочных выборов в Национальное Собрание в декабре текущего года",- об этом говорится в заявлении Партии Реформистов.

В заявлении, в частности, говорится: "Партия "Реформистов" также выражает надежду на то, что в этот судьбоносный для Армении момент всем политическим силам удастся провести досрочные выборы в парламент в атмосфере диалога и взаимного уважения, а также сформулировать законодательный орган, выражающий волю народа".

Отметим , что ранее "реформисты" не имели определенной четкой позиции в отношении будущих парламентских выборов.