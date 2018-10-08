Понедельник, 8 Октября 2018 16:52

АрмИнфо.На change.org запущена петиция с требование отставки наместника патриарха Константинопольской патриархии ААЦ архиепископа Арама Атешяна.

Петицию уже подписали сотни представителей армянской общины Турции. Инициаторы петиции обвиняют Атешяна в сеянии раздора между общиной и церковью, в неуважении истории общины, а также распродажи церковного имущества. Инициаторы петиции требуют не только отстранения Атешяна, но и лишения его церковного сана.

Напомним, что 26 октября 2016 года Константинопольский патриархат ААЦ заявил о решении признать недееспособным нынешнего патриарха Месропа Мутафяна. Патриарх Мутафян находится в коме с 2008 года и, фактически, не действует, как патриарх. Эти полномочия вместо него выполняет архиепископ Арам Аташян, который избран не со стороны общины, а государством. То есть, это подразумевает выборы нового патриарха.

Напомним, что 15 марта 2017 года состоялись выборы местоблюстителя Константинопольской епархии ААЦ. Решение об этом принял Католикос всех Армян Гарегин II, после того как в феврале того же года стамбульские армяне обратились с открытым письмом к Католикосу с просьбой вмешаться в деятельность Атешяна. В письме подчеркивалось, что Патриархат, призванный решать проблемы общины, наоборот создает их. Они также призвали Католикоса обеспечить отставку Атешяна, содействовать организации открытых, прозрачных и беспристрастных выборов патриарха Константинопольской епархии АЦЦ. После избрания местоблюстителя в десятидневный срок, то есть до 25 марта должны были быть организованы и проведены выборы Инициативной структуры, которая в свою очередь в шести месячный срок должна была организовать выборы патриарха. Однако, после того как на выборах местоблюстителя Константинопольской епархии 23 голосами из 34 одержал победу архиепископ Бекчян, Арам Атешян отказался покинуть свой пост. Более того, Атешян занимающий должность наместника представил письмо мэрии Стамбула, в котором отмечается, что прошедшие выборы местоблюстителя не законны и что он единственный, кто на законных основаниях занимает эту должность. При этом Атешьян подчеркнул, что не намеревается покидать свой пост. После данных действий Атешяна Гарегин Бекчян выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Атешян обязан уважать достигнутые в ходе встречи с Католикосом всех армян Гарегином вторым договоренности об отказе от своей должности после выборов местоблюстителя и покинуть свой пост.

28 июня 2017 года архиепископ Арам Атешян всё же был отстранен с поста наместника Константинопольской патриархии Армянской Апостольской церкви. А в мае 2017 года армянская община Стамбула начала сбор подписей против архиепископа Атешяна с требованием лишить его сана и отлучить от церкви. Негативное отношение армянской общины к архиепископу объясняется тем, что 7 июня 2016 года архиепископ направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо в связи с принятой 2 июня парламентом Германии резолюцией по Геноциду армян, в письме в частности говорится: "Мы как армянская община Турции выражаем наше сожаление по поводу решения Бундестага". После данного инцидента в парламенте Армении заявили о необходимости всеми мерами добиться отставки и даже лишения сана архиепископа, назвав его письмо "беспрецедентным в истории армянского народа примером предательства и позора".

Однако, этим ситуация не разрешилась, и уже 9 февраля 2018 года духовный совет Константинопольской патриархии ААЦ во время экстренного собрания принял решение сохранить за Арамом Атешяном сан наместника патриарха Константинопольской патриархии. Патриархия призвала вернуться к положению до религиозного собрания 26 октября 2016 года.